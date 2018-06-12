Первый ускоренный контейнерный поезд отправился из Барнаула в Китай

Западно-Сибирская железная дорога совместно с публичным акционерным обществом «Трансконтейнер» запустили новый контейнерный сервис из Алтайского края в Китай. Первый контейнерный поезд отправился со станции Барнаул. Состав проследует в Китайскую Народную Республику через железнодорожную станцию Забайкальск. Расчетное время в пути от Барнаула до Забайкальска составит шесть суток. В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги отмечают, что с внедрением ускоренных контейнерных перевозок в Алтайском крае сформирован еще один транспортный коридор для поддержки экспортного потенциала промышленности.

Отправка организованных контейнерных поездов позволяет в полтора — два раза сократить время доставки грузов по сравнению со сборными грузовыми составами. Преимущество новой услуги в том, что состав идет от станции отправления до станции назначения без расформирования. За счет этого достигается не только высокая скорость доставки грузов, но и их сохранность. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что дает возможность клиенту повысить надежность поставки продукции в срок.

В перспективе сервис организуют на направлениях Новороссийск, Находка и Владивосток. Развитие услуги по отправлению грузов ускоренными контейнерными поездами позволит значительно расширить возможности экспортных отправок производителей. Новые направления контейнерных поездов на Западно-Сибирской дороге — одно из приоритетных направлений деятельности на сегодняшний день, отмечают в компании.

Напомним: развитию железной дороги в Алтайском крае уделяется большое внимание. Между Правительством региона и руководством Западно-Сибирской железной дороги сложились деловые отношения. В феврале состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2018 — 2020 годы.

В рамках соглашения на организацию пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 2018 году Правительство края предусмотрело 502,4 миллиона рублей, в том числе: на компенсацию потерь в доходах пригородной компании от государственного регулирования тарифов — 297,4 миллиона рублей, на приобретение четырех пассажирских вагонов — 205 миллионов рублей. В свою очередь компания «Российские железные дороги» в 2018 году в развитие железнодорожной инфраструктуры края вложит порядка трех миллиардов рублей, резюмируют в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона .