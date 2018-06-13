В инженерных войсках принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501 с речным звеном ПП-2005М.

Он предназначен для транспортировки составных частей понтонного парка ПП-2005М и вспомогательных действий с его элементами при оборудовании переправ.

Понтонный автомобиль с речным звеном состоит из шасси автомобиля КамАЗ-63501 и речного звена парка ПП-2005М.

Понтонный автомобиль на шасси автомобиля КАМАЗ-63501 оснащен надежной двухбарабанной лебедкой с увеличенным тяговым усилием, позволяющим значительно уменьшить время погрузки речных звеньев.

Речное звено понтонного парка ПП-2005М выполнено взамен речных звеньев понтонно-мостовых парков ПМП и ПМП-М с поворотным обтекателем, расположенным на крайнем понтоне звена, что позволяет собирать мосты и паромы двойной и полуторной ширины с увеличенной грузоподъемностью и повышенной устойчивостью на течении.

Основные отличия речного звена понтонного парка ПП-2005М от речных звеньев парков ПМП и ПМП-М состоят в увеличении грузоподъемности на 2,5 тонны и в обеспечении повышенной прочности звена за счет применения соединительных устройств новой конструкции