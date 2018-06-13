Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане получили новые станции помех Р-934БМВ



«Борисоглебск-2» ЗВО

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Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й российской военной базы в Таджикистане получили новые станции помех Р-934БМВ из состава комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

После приема техники военнослужащие приступили к занятиям по теоретической и практической подготовке, в ходе которых экипажи станций комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» отработают задачи вскрытия радиоэлектронной обстановки и нанесения поражения радиосистемам условного противника. Также военнослужащим предстоит выполнить нормативы по специальной подготовке и перейти к практической отработке действий в составе экипажей.

В состав комплекса включена аппаратура различных типов, которая позволит решать широкий круг задач. В новом комплексе «Борисоглебск-2» применены нововведения, направленные на значительное повышение характеристик техники. Так, одним из главных способов повышения эффективности работы стало расширение частотного диапазона, в котором происходит обнаружение сигналов противника. Так же был расширен и частотный диапазон станций постановки помех. Это позволяет более эффективно производить обнаружение и подавление радиоканалов противника.