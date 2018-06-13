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Экспорт

«ЗиО-Подольск» завершил поставку СПП для Армянской АЭС

  •  © soyuzmash.ru

С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгружен четвертый комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-220М для Армянской АЭС. Данной отгрузкой завод завершил поставки основного оборудования для модернизации энергоблока № 2 атомной станции с реактором типа ВВЭР-440.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Длина каждого СПП почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 м, масса — 108 тонн. Срок службы оборудования — 30 лет.

Технический проект изделия, конструкторская документация разработаны специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Модернизация оборудования машинного зала станции ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС.

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http://aozio.ru/mediacenter/news/«zio-podolsk»-zavershil-postavku-spp-dlya-armyanskoj-aes.html

Росатом, Атомэнергомаш, ЗиО-Подольск
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.06.1816:10:15

    Продление срока службы Армянской АЭС очень важно для республики. Гейропейцам не терпится поскорее закрыть станцию и загнать страну в энергозависимость и кредиты. Станция, которая относится к категории сейсмоАЭС, является очень надежной, не пострадавшей даже после 9 бального землетрясения. Очень рад что идет модернизация   

    Отредактировано: Е.Юрий~17:04 13.06.18
    #1044412
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