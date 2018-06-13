«ЗиО-Подольск» завершил поставку СПП для Армянской АЭС

С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгружен четвертый комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-220М для Армянской АЭС. Данной отгрузкой завод завершил поставки основного оборудования для модернизации энергоблока № 2 атомной станции с реактором типа ВВЭР-440.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Длина каждого СПП почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 м, масса — 108 тонн. Срок службы оборудования — 30 лет.

Технический проект изделия, конструкторская документация разработаны специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.

Модернизация оборудования машинного зала станции ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС.