Новости дорожного хозяйства

Реконструкция моста через реку Велинка в Подмосковье завершена досрочно

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» завершило реконструкцию моста через реку Велинка на 55-м км федеральной трассы М-5 «Урал» (старое направление). Работы закончены на пять месяцев раньше запланированного срока.

Мостовики заменили конструктивные элементы сооружения, промежуточные и крайние опоры, смонтировали новое пролетное строение и построили локальные очистные сооружения. Русла и откосы земляного полотна укрепили габионной конструкцией матрасно-тюфячного типа. Верхний слой дорожного покрытия выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам.

Для удобства пешеходов мостовики устроили тротуары из литого асфальтобетона. В целях безопасности установили барьерное и перильное ограждение, обустроили электроосвещение, нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки.

Мост через Велинку был построен в 1972 году. За время эксплуатации конструктивные элементы сооружения практически исчерпали свой ресурс и искусственное сооружение нуждалось в полной реконструкции.

Всего в текущем году на подмосковном участке автодороги М-5 «Урал» будет отремонтировано 8 мостов и путепроводов. Это еще один мост через Велинку на 53-м километре трассы (новое направление), путепроводы на 35-м, 38-м, 65-м, 101-м и 124-м километрах, а также мосты через реки Ольховка и Черная на 71-м и 118-м километрах дороги М-5.

На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области с опережением графика завершен ремонт путепровода

8 июня 2018 года завершены работы по устройству покрытия в рамках ремонта путепровода на 23-м км автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень близ поселка Белоярская застава и железнодорожной станции Глубокое Белоярского городского округа Свердловской области.

Учитывая высокую социальную значимость объекта и предстоящее проведение матчей ЧМ-2018 в областной столице, работы по ремонту конструкций пролетного строения путепровода и устройству покрытия на подходах к нему велись опережающими темпами, что позволило завершить их на три месяца раньше установленного срока.

В ходе ремонта специалисты привели в порядок конструкции пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменили деформационные швы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установили новое перильное и барьерное ограждения, а также нанесли дорожную разметку термопластиком.

Положительные изменения почувствовали водители транзитного транспорта. Они отмечают, что «бутылочное горлышко», появившееся здесь во время ремонта путепровода,уже исчезло. В настоящее время движение по путепроводу осуществляется без ограничений — по двум полосам в каждом направлении.

Представители Федерального дорожного агенства проверили ход строительства автоподхода к аэропорту «Гагарин» Саратова

Строительство Северного автодорожного подхода началось в декабре 2016 года.Общая протяжённость новой дороги с учётом всех автоподъездов составит более 12 км ипройдет от федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» до воздушной гавани. На первом этапе предполагается строительство двухполосной магистрали, на втором — проезжую часть расширят до 4 полос, и дорога будет соответствовать IБ категории. Кроме того, проект включает строительство нескольких развязок. Пропускная способность дороги составит до 60 тыс. автомобилей в сутки.

Строительство А-121 «Сортавала»

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В Тюменской области досрочно введен в эксплуатацию 13-километровый участок федеральной трассы Р-402

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» ввело в эксплуатацию 13-километровый участок федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в Ишимской районе Тюменской области. 21 мая — почти на месяц раньше запланированного срока дорожники завершили работы по устройству слоев износа на участке км 263 — 276 км.

Устройство защитных слоев относится к превентивным методам содержания дорожных одежд, которые позволяют предупредить и приостановить уже начавшиеся процессы старения покрытия, чтобы вся конструкция дорожной одежды надежно работала на протяжении существенно увеличенных межремонтных сроков. Технология подразумевает фрезерование старого верхнего слоя дорожной одежды, устранение повреждений и деформаций с последующим нанесением слоя из асфальтобетона ЩМА-10. Это способ быстро и с меньшими затратами восстанавливает основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление.

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» установили 12 км барьерного ограждения





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Двусторонним барьерным ограждением протяженностью 11,8 км разделили транспортные потоки на автодороге М-7 «Волга» в Зеленодольском, Мамадышском и Елабужском районах республики. Это один из этапов реализации программы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по снижению дорожно-транспортного травматизма на федеральных трассах, подведомственных учреждению.

На 5-километровом участке автодороги А-340 в Бурятии открыто рабочее движение

27 мая 2018 года на участке капитального ремонта запустили рабочее движение на участке автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией (км 30 — км 35), находящейся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Теперь это фактически новая дорога, отвечающая всем современным требованиям. В ходе капитального ремонта на объекте выполнен комплекс работ по фрезерованию существующего покрытия, ремонту водопропускных труб, устройству земляного полотна, новой дорожной одежды, в том числе верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также примыканий и съездов. В настоящее время подрядная организация выполняет работы по дооснащению участка необходимыми элементами безопасности.

Работы на участке стартовали в феврале 2018 года и согласно графику должны были завершиться в декабре. Но с открытием рабочего движения очевидно, что объект сдадут в эксплуатацию значительно раньше изначально намеченного срока.

Пост сделан с содействием блогера Human RS !