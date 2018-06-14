ПАО «ЗиО-Подольск» продолжает поставки оборудования для АЭС «Куданкулам»

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и подготовил к отгрузке сепаратосборник для системы промежуточной сепарации и перегрева пара (ПСПП) третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

Сепаратосборник предназначен для сбора отсепарированной в СПП влаги. Емкость изготавливается из углеродистой стали. Представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса, патрубков подвода и слива сепарата. Внутри сепаратосборника установлена промежуточная перегородка с системой регулирования уровня и перепада давления на различных режимах эксплуатации блока АЭС.Массогабаритные характеристики сепаратосборника: масса 20 тонн; длина аппарата 6 метров; диаметр — 3,6 метра. Срок службы оборудования — 30 лет.Технический проект разработан специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск» совместно с представителями «НПО ЦКТИ». Рабочая конструкторская документация, авторский надзор за изготовлением и шеф-монтаж на площадке атомной станции осуществляют сотрудники Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск».Впервые сепаратосборники данного типа «ЗиО-Подольск» изготовил для 1 и 2 блока Тяньваньской АЭС (Китай) с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. АО «Атомэнергомаш» — поставщик ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности для третьего и четвёртого блоков станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала