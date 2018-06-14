Застройщик подарил Севастополю на День города музыкальную школу
Компания «Интерстрой» подарила Севастополю на День города музыкальную школу на 505 мест.
Президент компании Евгений Кабанов напомнил, что «Интерстрой» взял на себя обязательство построить музыкальную школу для города в октябре 2017 года. «Сегодня День города. В принципе, обязательства выполнены. Остались небольшие шероховатости, которые устраним в кратчайшие сроки», — добавил он.
По словам Кабанова, до конца года «Интерстрой» будет выполнять роль «завхоза музыкальной школы». «Потому что мы понимаем, что такое новый объект. Где-то лампочку, розетку подкрутить, подмазать, где-то плинтус отвалился. Наша компания до конца года будет заниматься такими видами работ и помогать педагогам музыкальной школы безвозмездно», — пояснил он.
Директор новой музыкальной школы Татьяна Ким поблагодарила застройщика. «С компанией установились доверительные отношения. Нас внимательно слушают, все согласовывают. Все предложения обсуждаем вместе. Легко и хорошо работаем. И результат, по-моему, замечательный», — сказала она.
Первый приемный экзамен в музыкальную школу уже прошел: 505 детей прошли отбор и начнут обучение 1 сентября. С ними будут работать 64 педагога. Все необходимые музыкальные инструменты закуплены, в том числе рояль Kawai за средства президентского фонда.
Новая музыкальная школа — важный социальный городской объект и первое в Севастополе образовательное учреждение, доступное для маломобильных групп населения. Этажи здания оснащены специальными подъемниками и лифтами. При строительстве особое внимание уделено пожарной безопасности: в здании действует семь эвакуационных выходов.
Общая площадь школы почти в пять раз больше действующей музыкальной школы № 1 и составляет 3,7 тысячи квадратных метров. В здании помимо классов есть концертный зал на 170 мест. Рядом со школой организована парковка автомобилей, благоустроена территория.
- Сергей Волошин
- 14.06.201820:20
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