В Воронежской области открылись 2 молочных комплекса на 3700 голов КРС

В селе Мамоновка Верхнемамонского района открыли молочный комплекс ООО «Мамоновские фермы» (группа компаний «Молвест»). Ферма рассчитана на 2200 голов дойного стада породы джерси. Инвестиции в комплекс составили 1,4 млрд рублей.

Здесь применен новый тип содержания животных — коровы находятся под одной крышей в здании длиной 200 м и шириной 125 м. Это канадская технология содержания КРС и первое в России подобное сооружение. При выходе на проектную мощность в конце 2018 года на комплексе будет производиться 74 тонны молока в день.

Еще один молочный комплекс открылся в селе Бабка Павловского района (ООО «Агрофирма Нива Придонья» — входит в холдинг ООО УК «Дон-Агро»). Комплекс рассчитан на 1500 коров швицкой породы. Молоко таких животных используется для производства различных сортов сыра. Это уже третий комплекс компании. Его стоимость составила 1,2 млрд рублей.