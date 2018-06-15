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Города и сёла России

В Волгограде завершён второй этап реконструкции парка у Мамаева кургана

  •  © krivoe-zerkalo.ru

В Волгограде открыт новый парковый комплекс у подножия Мамаева кургана. Рабочие благоустроили 80 000 квадратных метров (8 га), разместили 70 000 светодиодов на шести декоративных арках, протянули 4500 метров оросительной системы парка и высадили 3000 деревьев и кустарников. Таким образом новый парк представляет сквер, рассчитанный на разные возрастные категории и интересы, территория включает спортивные зоны и зоны отдыха, велодорожки, площадку для проведения массовых культурных мероприятий. В том числе была сделана аллея со светомузыкальным фонтаном и светодиодными арками — вместе они составляют единую композицию.

Название парку предстоит выбрать самим волгоградцам в рамках народного голосования. В результате парк стал частью зоны, включающей Мамаев курган, стадион «Волгоград Арена», новую набережную. В будщем в парке планируется разместить военную технику.

  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
  •  © volgograd.ru
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Волгоградская область, Волгоград, благоустройство
  • Vikont Vikont
    15.06.1816:31:25

    Преображаются города!

    #1044870
    • mashinist mashinist
      15.06.1817:19:48

      Одесса тоже преображается, хоть и находится на Украине которая живёт за деньги ЕС, у нас и новый аэровокзал и парки и стадион, дома строятся, вообще строительный бум

      #1044885
      • Vikont Vikont
        15.06.1817:26:58

        Хорошо!

        #1044887
      • Нет аватара termometrix
        15.06.1817:32:39

        на Украине которая живёт за деньги ЕС

        А также за деньги украинских заробитчан в России,транизита российского газа,прошлых российских кредитов и.т.д.

        #1044890
      • Нет аватара termometrix
        15.06.1817:57:47

        Люблю Одессу.

        #1044904
      • Human RS Human RS
        15.06.1817:58:13

        Да не вопрос. Стройте свою страну как нравится, главное поскорее газовый транзит у вас забрать и другие оставшиеся плюшки (например заробитчан ваших домой на Нэньку отправить). Чтоб все по честному — развивайтесь, но не за счет России.

        #1044905
      • visitor331111 . visitor331111 .
        15.06.1819:18:59

        1.Стадион был построен к ЕВРО 2012 при «кровавом» Яныке.

        2.Парки?Пардон и где в Одессе появился новый парк?Подскажите,завтра суббота-съезжу ,c удовольствием посмотрю.

        3.Вы называете новым аэровокзалом новый терминал,где не работают телетрапы из-за отсутствия рулежных дорожек?Плюс отсутствие хорошей взлетно-посадочной полосы,современного комплекса навигации(туман и Одесский аэропорт стоит)

        Вы большой оптимист.Впрочем,без этого в Одессе не проживешь.

        Как там у классика?"Жизнь -это большая тяжелая работа,а жизнь в Одессе-это большое искусство"

        Отредактировано: visitor331111 .~19:21 15.06.18
        #1044928
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