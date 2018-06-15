В Волгограде завершён второй этап реконструкции парка у Мамаева кургана

В Волгограде открыт новый парковый комплекс у подножия Мамаева кургана. Рабочие благоустроили 80 000 квадратных метров (8 га), разместили 70 000 светодиодов на шести декоративных арках, протянули 4500 метров оросительной системы парка и высадили 3000 деревьев и кустарников. Таким образом новый парк представляет сквер, рассчитанный на разные возрастные категории и интересы, территория включает спортивные зоны и зоны отдыха, велодорожки, площадку для проведения массовых культурных мероприятий. В том числе была сделана аллея со светомузыкальным фонтаном и светодиодными арками — вместе они составляют единую композицию.

Название парку предстоит выбрать самим волгоградцам в рамках народного голосования. В результате парк стал частью зоны, включающей Мамаев курган, стадион «Волгоград Арена», новую набережную. В будщем в парке планируется разместить военную технику.