Ивановская дивизия ВДВ получила первый дивизионный комплект системы управления ПВО «Барнаул-Т»

Зенитный ракетный полк Ивановской дивизии ВДВ России получил первый комплект новой автоматизированной системы управления ПВО «Барнаул-Т».

В состав комплекта входят новейшие модули разведки и управления, модули планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации стрелка-зенитчика (КСАС). Комплекс создан на гусеничной базе БТР-МДМ «Ракушка» и может десантироваться парашютным способом на системе «Бахча УПД-С» из самолетов военно-транспортной авиации.

«В течение ближайших трех лет все части (полки) ПВО ВДВ будут оснащены новейшими комплексами автоматизированной системы управления», — отметил начальник ПВО ВДВ полковник Владимир Простак.

По его словам, комплекс создан на гусеничной базе БТР-МДМ «Ракушка» и может десантироваться парашютным способом на системе «Бахча УПД-С» из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России.

Также в Воздушно-десантные войска началась поставка новых средств ПВО, с помощью которых можно полностью автоматизировать систему управления огнем от командира зенитного ракетного полка до стрелка-зенитчика (оператора боевой машины), эффективно вести боевую работу как на стоянке, так и в движении.