Инновации от РУСАЛа: строительство, электротехника, краски для автомобилей



На Богословском кабельном заводе производят инновационный гибкий кабель: вместо дорогостоящей меди в качестве токопроводящего материала используются более дешевые и легкие алюминиевые сплавы

© Фото из открытых источников Доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме производства РУСАЛа постоянно растет. Одновременно увеличивается и ассортимент инновационных продуктов, которые Компания выводит на рынок. Работа над их созданием ведется в сотрудничестве с ведущими российскими исследовательскими институтами и научными центрами. О наиболее перспективных инновациях рассказал директор департамента развития литейных технологий и новых продуктов Александр КРОХИН.

— Внедрение собственной технологии совмещенного литья, прокатки и прессования, а также снятие законодательных ограничений по использованию алюминиевой проводки способствовали значительному росту производства катанки на заводах РУСАЛа. Каковы перспективы этого сегмента?

— Действительно, проект по расширению применения алюминия в электропроводке жилых зданий и сооружений стал большим успехом Компании. Только в этом году будет продано около 20 тысяч тонн катанки из сплава 8176, разработанного РУСАЛом. Мы продолжаем развивать это направление. Специалисты ИТЦ работают над двумя крупными проектами.

Первый направлен на применение алюминия в гибких кабелях и проводах с резиновой изоляцией, что позволит увеличить потребление нашей продукции в электротехнике еще на 24-25 тысяч тонн в год. Основная сложность заключается в необходимости создать не только сплав, но и технологию волочения для выпуска проволоки диаметром 0,26 мм. Это очень сложная задача.

А второй проект предусматривает использование алюминия в экранах силовых кабелей. Задача очень амбициозная, ведь традиционно для этих целей применялась только медь. Реализовать задуманное нам помогает то, что в состав РУСАЛа входит Богословский кабельный завод, который возглавляет Владимир Савченко, один из ведущих специалистов в области производства силовых кабелей.

В целом реализация всех проектов позволит РУСАЛу к 2020 году увеличить внутреннее потребление алюминия в электротехнике до 40 тысяч тонн.

— Один из трендов современного строительства — использование газобетона, для производства которого используются газообразователи на основе алюминия. РУСАЛ уже несколько лет работает над соответствующими технологиями…

— Строительный рынок огромен, и мы можем занять солидную нишу в сегменте газообразователей. Это паста, содержащая алюминиевую пудру и неорганическое связующее. В процессе производства газобетона, при реакции алюминия с компонентами смеси, выделяется водород, который и приводит к образованию пористой структуры газобетона. Свойства газобетона зависят от количества и размера этих пор, что в свою очередь зависит от многих свойств алюминиевых паст-газообразователей. Поэтому при создании газообразователей очень важно подобрать правильный размер алюминиевых частиц и использовать оптимальную химическую композицию, над чем наши специалисты и работают. Лидерами рынка являются немецкие компании, работающие в этом направлении уже более 50 лет, но, уверен, в ближайшее время мы их догоним.

А еще одним перспективным и абсолютно новым для нас направлением развития порошкового бизнеса является создание технологии производства пигментных алюминиевых паст. Наличие в них алюминиевых чешуек позволяет получать столь любимый многими автомобилистами эффект «металлик».



Краски с алюминиевыми чешуйками позволяют получать любимый автомобилистами эффект «металлик»

© Фото из открытых источников

Сейчас этот проект проходит этап лабораторных исследований, где определяются оптимальные технологические режимы. И хотя емкость российского рынка алюминиевых пигментов относительно невелика — около 1000 тонн алюминия в год, этот продукт пользуется спросом и отличается высокой маржинальностью. Кроме того, для нас важно освоение этой технологии с прицелом на мировой рынок, который составляет более 60 тысяч тонн.

Текст: Данил КЛЯХИН

Виктория ВЕРШИНИНА, СКАД

Вестник РУСАЛа № 20 (692), 11-17 ИЮНЯ 2018