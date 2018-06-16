АО «ГМС Ливгидромаш» расширяя типоразмерный ряд приступил к серийному выпуску электронасосов Гном 10-10Ех и Гном 25-20Ех.

Электронасос представляет собой переносной моноблок, состоящий из погружного асинхронного двигателя и центробежного одноступенчатого насоса.

Электродвигатели имеют сухую обмотку со встроенными датчиками температурной защиты.

Конструкции электронасосов имеют открытые рабочие колеса. Рабочее колесо Гном 10-10Ех вихревого типа.

Уплотнение рабочего колеса Гном 25-20Ех по торцу обеспечивается регулируемой диафрагмой. Герметизация двигателя осуществляется торцовым уплотнением, манжетой и разделительной масляной камерой.

Назначение:

Электронасосы Гном Ех предназначены для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод температурой до 40 °C с рН = 5 — 10, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3, а также с примесями сырой нефти до 10% по массе, в составе которой может быть до 3% серы в несвободном состоянии и парафина до 7%.

Электронасос соответствует взрывозащищенному электрооборудованию группа II, подгруппа IIC (применение во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках, кроме шахт, опасных по рудничному газу (метану), уровень взрывозащиты Gb- «высокий», температурный класс — Т4 (135 °С) по ГОСТ 31610.0, вид взрывозащиты «d» — взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ IEC 60079-1.

Электронасос допускается эксплуатировать во взрывоопасной зоне класса 1 (зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации).Класс опасности вредного вещества - 3-й (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.Категория взрывоопасности смеси - IIC, группа взрывоопасной смеси — Т4 (135-200 ºС) по ГОСТ 30852.5.Климатическое исполнение и категория размещения У* по ГОСТ 15150.

Особенности/преимущества:

Корпус двигателя из толстостенной стальной оболочки, позволяющей исключить деформацию и разгерметизацию при грубом обращении.

В конструкции применяются торцовые уплотнения ведущих мировых производителей, позволяющие повысить надёжность изделия в целом.

В двигатель встроены датчики температурной защиты, предотвращающие перегрев двигателя.

Эксплуатация электронасоса допускается в пределах всей напорной характеристики.

Насосы укомплектованы необслуживаемыми подшипниками качения.

Режим работы

При температуре перекачиваемой среды 40 °C и в полностью погруженном состоянии: длительная эксплуатация S1.

Максимальная частота включений: 30 1/ч.

Условное обозначение

Электронасос Гном 10- 10 Ех,