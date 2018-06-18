Новая машинно-технологическая компания Ставрополья начинает уборочную страду

16 июня на базе АО СХП «Терский» в Буденновском районе Ставропольского края состоялось открытие региональной машинно-технологической компании (МТК). Вновь созданная организация сразу пополнила свой парк 28 высокопроизводительными и современными зерноуборочными комбайнами Acros585 производства ООО «КЗ «Ростсельмаш».

В рамках программы АО «Росагролизинг» создаются машинно-технологические компании в различных регионах страны. Они предоставляют малым и средним хозяйствам доступ к использованию современной энергонасыщенной техники без дополнительных капитальных вложений на модернизацию собственного парка, способствуя тем самым снижению финансовых затрат сельхозпроизводителей.

«Благодаря приобретённой зерноуборочной технике эта машиннотехнологическая компания должна стать самой мощной и технически оснащенной в крае», — было заявлено на открытии МТК.

В регионе уже осуществляют деятельность 10 крупных машинно-технологических станций, предоставляющих свои услуги по уборке урожая сельхозпроизводителям как на территории Ставрополья, так и за его пределами. Сезонная нагрузка в действующих организациях достигает до 2100 га на один комбайн, что почти в 7 раз выше среднекраевого показателя за прошлый год.

На Ставрополье началось уборочная страда. Первые тысячи гектаров ячменя убраны в восточных районах края. На уборке будут задействованы 8,5 тыс. комбайнов. Элитными семенами озимых зерновых культур засеяно 16% площадей, что выше показателей 2017 года.