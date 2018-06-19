В аэропорту Южно-Сахалинска приступили к установке каркаса нового терминала

Работы по устройству фундамента уже практически завершены. Строительство современного и комфортного здания идёт в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

Возведение современного аэровокзала на территории действующих воздушных ворот ведётся по плану и с учётом минимизации неудобств для пассажиров.

На строительной площадке работают 160 человек и более 40 единиц техники. Введена в эксплуатацию комплексная трансформаторная подстанция, продолжается прокладка высоковольтной кабельной линии. На 80 процентов готова автономная котельная, произведена гидроизоляция и обратная засыпка двух пожарных резервуаров общим объемом 900 кубических метров. Ведется устройство траншей для укладки трубопроводов сетей водоснабжения и канализации.

В июле строители намерены закончить фундаментные работы и полностью сосредоточиться на монтаже каркаса основного здания аэровокзала. Первые 2360 тонн металлоконструкций доставлены на строительную площадку и подготовлены к предстоящей работе. Вторая партия — 2036 тонн — поступит в начале июля, третья — ещё около 3000 тонн — в августе.

Напомним, новый терминал в аэропорту областного центра будет рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания составит 40 тысяч квадратных метров. В нем будут учтены все требования по обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями. Возведение крупного инфраструктурного объекта стартовало осенью прошлого года. Работы планируется завершить к концу 2019 года.