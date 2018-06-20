Первый рейс встретили в новом сегменте терминала Домодедово

Московский аэропорт Домодедово и авиакомпания-партнер AZUR air обслужили первых пассажиров в Т2 — новом сегменте терминала аэропорта Домодедово.

Новая галерея международных рейсов, расположенная в Т2, стала самым крупным объектом терминальной инфраструктуры, которая открыта к ЧМ-2018. Ее площадь превышает 157 тыс. кв м.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введён в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала Домодедово увеличится до 500 тыс. кв м.

«Мы рады, что встретили первых пассажиров вместе с AZUR air — важным партнером аэропорта по развитию перевозок в популярные места летнего отдыха. За время нашего сотрудничества мы обслужили 4 млн пассажиров. Уверены, что авиапутешественники оценят комфорт и качество новой галереи международных рейсов», — сказал директор Московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов. «С открытием нового сегмента терминала Домодедово пассажиры авиакомпании AZUR air и других перевозчиков получают новую, прекрасную инфраструктуру, комфорт и современные условия для обслуживания в аэропорту. Поздравляем нашего партнёра с открытием такого объекта и значительным расширением площадей терминала. Рады, что аэропорт Домодедово продолжает расти и развиваться, оставаясь среди лидирующих аэропортовых комплексов страны», — говорит генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.

Первому пассажиру, прошедшему границу, вручили сертификат и памятные сувениры от аэропорта.

Вновь прибывшие пассажиры выходят в дальнем левом секторе, который соединяет непосредственно прилёты международных рейсов в Т1.