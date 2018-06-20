Научные эксперименты на орбите
МКС в эфире. Мы продолжаем рассказ о том, какие эксперименты проводят космонавты на орбите. Космонавт Геннадий Падалка об эксперименте «Пилот» — уникальном исследовании деятельности космического оператора при выполнении сложны задач, например, стыковки космических кораблей с МКС. Каждый космонавт за время экспедиции выполняет около 60 экспериментов.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SiaZ7W0zk7s
Эксперимент «Пилот"Цель:
Получение данных с целью разработки средств и методов поддержания надежности выполнения космонавтом сложных и ответственных динамических режимов ручного управления кораблем на различных этапах длительного полета и изучение особенностей психофизиологического реагирования космонавтов на воздействия стресс-факторов в полете.
Задачи:
анализ деятельности экипажа при выполнении моделируемых режимов управления робототехническими системами;
оценка размещения и компоновки рабочего места, средств фиксации оператора и оборудования на рабочем месте;
оценка физиологического состояния космонавтов при помощи диагностического оборудования во время выполнения сеансов эксперимента.
- CosmonautTV
- 20.06.201821:41
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