Научные эксперименты на орбите

МКС в эфире. Мы продолжаем рассказ о том, какие эксперименты проводят космонавты на орбите. Космонавт Геннадий Падалка об эксперименте «Пилот» — уникальном исследовании деятельности космического оператора при выполнении сложны задач, например, стыковки космических кораблей с МКС. Каждый космонавт за время экспедиции выполняет около 60 экспериментов.

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Эксперимент «Пилот"Цель:

Получение данных с целью разработки средств и методов поддержания надежности выполнения космонавтом сложных и ответственных динамических режимов ручного управления кораблем на различных этапах длительного полета и изучение особенностей психофизиологического реагирования космонавтов на воздействия стресс-факторов в полете.

Задачи:

анализ деятельности экипажа при выполнении моделируемых режимов управления робототехническими системами;

оценка размещения и компоновки рабочего места, средств фиксации оператора и оборудования на рабочем месте;

оценка физиологического состояния космонавтов при помощи диагностического оборудования во время выполнения сеансов эксперимента.