1 день назад
Kотенко Cергей Космонавтика

16 спутников российской системы «Рассвет» выведены на орбиту

БЮРО 1440 вывело на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», рассказали «РГ» в компании. Запуск состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты. Это первый пакетный запуск спутников для российской спутниковой группировки, призванной стать ответом системе Starlink.

16 космических аппаратов были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту.

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

«Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных», — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», как ожидается, станет суверенным ответом американской системе Starlink. Спутники «Рассвет» смогут обеспечивать доступ в Интернет в любой точке Земли, включая доступ в поездах и на борту самолетов. По планам, коммерческий запуск системы намечен на 2027 год, когда на орбите будет 250 аппаратов. К 2035 году группировка должна вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие.

Созданию низкоорбитальной группировки спутников является частью нацпроекта «Экономика данных».

Источник: rg.ru

  • Нет аватара omap24.03.26 17:37:28

    Опять повторю свой комментарий, хоть кто-нибудь знает конечные параметры системы? То есть количество и высоты спутников, диапазон, стек протоколов, размер соты, абонентская ёмкость внутри соты, скорости работы, предоставляемые сервисы итд итп? А то они шифруются от всех, даже от своих будущих гражданских клиентов. Как-то знаете ли обидно, что для Старлинка есть детальная тех. информация, а для Рассвета — ничего.

    • Нет аватара Kотенко Cергей24.03.26 18:26:40

      По слухам высота орбиты 800 км

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski24.03.26 23:18:19

        800 км и без слухов    
        это значительно выше чем у Илона. Нужно меньше спутников.

        • Нет аватара Русич25.03.26 06:51:16

          В планах к 2035 году вывести на орбиту до 900 спутников.
          У Starlink в марте 2026 года насчитывалось более 10 тыс. космических аппаратов.
          Просто цифры…
          Спутников нужно меньше, но выше вероятность столкновения с «космическим мусором».
          Общий бюджет проекта оценивается в 514,7 млрд рублей, из них 102,8 млрд рублей — государственное финансирование из федерального бюджета, остальное — собственные средства компании и частные инвестиции — значит не раз просчитали соотношение цена/качество на оставшиеся 412 млрд руб. частных инвестиций.

    • Иван Чубов Иван Чубов24.03.26 20:15:16

      а для военной модификации старлинка у вас тоже данные все есть??? за разговорами о «гражданском применении» не надо быть семя пядей во лбу, чтоб додуматься — основной заказчик — военные и госструктуры, остальные «когда-нибудь», как и в случае с ГЛОНАССом

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski24.03.26 20:32:08

        Глонасс служит всем.
        А эта группировка действительно критически важная прежде всего для военных.

      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski24.03.26 20:40:48

        БЮРО 1440 и МегаФон подписали договор о подключении сети базовых станций оператора к спутниковому интернету

        На первом этапе в 2027 году, сигнал от низкоорбитальной спутниковой группировки БЮРО 1440 будут принимать 500 базовых станций МегаФона, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть. В результате абоненты оператора на удаленных территориях получат доступ к спутниковому интернету нового поколения, по скорости и задержке сигнала сравнимому с привычной наземной связью.

        Стабильный доступ к интернету расширит возможности для бизнеса и населения: жители смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной, а также инструментами онлайн-образования. Качественная связь в малонаселенных территориях и на трассах повысит скорость реагирования служб при чрезвычайных ситуациях.

        Договор с МегаФоном — важный шаг для БЮРО 1440 на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России. Компании договорились о поступательном расширении числа и географии подключеных базовых станций к низкоорбитальным спутникам, что позволит уменьшить цифровое неравенство страны.

      • Нет аватара omap24.03.26 21:30:44
        а для военной модификации старлинка у вас тоже данные все есть???


        Ну как-бы да. Любой человек, разбирающийся в тех. деталях реализации Старлинка понимает как работает Старшилд. Отличия следующие:
        1. Другие протоколы прикладного уровня (условно говоря не изернет на выходе)
        2. Другие алгоритмы шифрования (условно говоря вместо RSA используется Кузнечик)
        3. Возможность маршрутизировать и приземлять трафик на любой станции сопряжения, а не только на ближайшей
        4. Абсолютный приоритет военного трафика при маршрутизации

        основной заказчик — военные и госструктуры


        Я слышал, что они с РЖД договор вроде собрались заключать, также и с Аэрофлотом. Так что Рассвет в первую очередь это гражданские потребители. Также хочу напомнить, что всё это начиналось ещё задолго до СВО. Это теперь все всё понимают, а в 2020 году нужно было объяснять зачем это нужно.

        как и в случае с ГЛОНАССом


        Ничего не понял, а как с ГЛОНАССом? Я что-то пропустил?

        • Нет аватара post024.03.26 22:20:42

          Интересно другое, что спутников 16. Если их равномерно вывести на круговую орбиту то между ними будет угол 22,5 град. Что вполне обеспечит непрерывную связь по этой линии орбиты в одном месте на поверхности земли. Когда один уходит за горизонт — появляется второй. Я например даже не сомневаюсь над какой страной проходит эта орбита. Так что, гражданские нужды во вторую очередь, как это было с полетами в космос, интернетом, GPS, Глонасс и т. п.

          • Нет аватара Kотенко Cергей24.03.26 22:39:48

            Всё верно. Поэтому информации о параметрах системы не будет

          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski24.03.26 23:11:45

            Правильно чть информации не будет. Нужды военных тут в первую очередь. Но видно что разработчики думают тоже про другие сферы применения — это важно для окупаемости и развития проекта.

            Я помню как еще не так давно даже тут оспаривали целесообразность этого рода проектов — правда это было до СВО.

            • Нет аватара Русич25.03.26 07:37:40

              «даже тут» и необходимость роботизации очень активно оспаривали)))), но комментируют одни, а проекты реализовывают другие и это хорошо))

          • Нет аватара Лес25.03.26 14:12:30

            post0

            Интересно другое, что спутников 16. Если их равномерно вывести на круговую орбиту то между ними будет угол 22,5 град. Что вполне обеспечит непрерывную связь по этой линии орбиты в одном месте на поверхности земли. Когда один уходит за горизонт — появляется второй. Я например даже не сомневаюсь над какой страной проходит эта орбита. Так что, гражданские нужды во вторую очередь, как это было с полетами в космос, интернетом, GPS, Глонасс и т. п.

            Спутников будет больше.     Спутниковая связь создается в рамках Нацпроекта России «Экономика данных и цифровая трансформация государства», где в рамках инициативы «Инфраструктура доступа в интернет», предусмотрено финансирование создания орбитальной спутниковой группировки из 383 аппаратов к 2030 году.
            Компания «Бюро 1440» подписала контракты с крупными федеральными и локальными операторами связи. Эти операторы будут использовать спутники «Бюро 1440», чтобы устанавливать свои базовые станции в районах Крайнего Севера и вдоль Севморпути, а также в труднодоступных районах России. Помимо наземных операторов система будет использоваться для обеспечения связью судов, поездов и самолетов. Система спутников «Рассвет» создается для обеспечения связью подвижных объектов, в качестве примеров таких объектов приводятся суда, поезда, самолеты, плавучие платформы и др.
            Стратегическая нацеленность проекта на развитие Арктики и Севморпути подтверждены официально представителями «Бюро 1440».

          • Нет аватара omap25.03.26 17:27:26
            непрерывную связь по этой линии орбиты в одном месте на поверхности земли


            Нет, вы не знаете основ небесной механики. Такое работает только для экватора, то есть если плоскость орбиты совпадает с плоскостью экватора. Тогда для некоего населённого пункта на экваторе спутники будут постоянно восходить на западе и садиться на востоке. Но если плоскость орбиты имеет наклонение отличное от 0, то проекция орбиты на Землю (трасса) представляет собой постоянно смещающуюся синусоиду. Вот например как выглядит трасса МКС. Поэтому надо запускать МНОГО спутников на разных плоскостях, чтобы в любой точке земли был виден хоть один спутник.

            Можно посчитать для Москвы окна видимости. 16 спутников Рассвет были запущены на орбиту наклонением 98 градусов высотой 800км. Есть несколько онлайн калькуляторов и симуляторов, но все они забанены Роскомнадзором, так что поверьте мне на слово. Будет 2 окна в сутки длительностью примерно в 1 час, когда из Москвы можно будет наблюдать идущие друг за другом спутники Рассвет. Но это потом, когда они распределятся по орбите, а сейчас они идут паровозиком друг за другом.

          • Нет аватара api5l25.03.26 17:48:31

            С форума Новости космонавтики: Планируется по 21 спутнику в 12 плоскостях.

        • Дмитрий Мазнин Дмитрий Мазнин26.03.26 12:29:17

          Протоколы прикладного уровня — изернет на выходе…
          Читал, много думал. )))
          Кстати, на демонстрации вроде все тот же стек протоколов TCP/IP продемонстрировали, включая ICMP, конечно же (демонстрировали, какой у них пинг).
          Про шифрование — естественно, ГОСТ-шифрование обязательно.

    • Нет аватара olegg25.03.26 00:45:37

      А для чего так настойчиво интересуетесь?
      И что вам про Старлинк Маск «детально рассказал»?
      Если бы у вас был нормальный познавательный интерес, а не явное желание набросить на вентилятор, то вы бы спокойно пошли на соответствующие доступные сайты и посмотрели текущие параметры орбиты выведенных аппаратов.

    • Александр Воронов Александр Воронов25.03.26 09:52:25
      высокоскоросной


      И правильно шифруются! Там много секретной информации, люди работают, результат есть. Мне даже лучший друг дает только ту информацию, что может.

  • Тимур Шатунов Тимур Шатунов24.03.26 22:42:06

    Как вы думаете: в условиях террора со стороны спецслужб Украины, публиковать фотографии людей, решающих стратегически важные для выживания страны — это реально хорошая идея?

    • Нет аватара post024.03.26 23:04:54

      Ну фото с официального сайта уже разлетелось по новостным каналам. Кстати там и параметры многие указаны. ТУТ

  • Александр Воронов Александр Воронов25.03.26 09:43:22

    У меня лучший друг принимает непосредственное участие в разработке, тестировании и финальной сборке спутников! Вчера сердечно его поздравил с успешным выводом на орбиту. Более того, сейчас на финальной стадии — заключение контрактов с РЖД и авиационными компаниями. Скоро, не сглазить, через пару- тройку лет у нас будет независимый и высокоскоростной интернет в поездах и самолетах! Ура.

  • Нет аватара Андрей Ужуров25.03.26 10:44:26

    «БЮРО 1440 вывело на орбиту». Само вывело или с некоторой помощью боевых расчётов космодрома Плесецк? На первом фото почему-то космодром «Восточный».

    • Нет аватара DimaY25.03.26 10:57:05

      Странный какой то вопрос… Вот если Вы скажите, что доехали домой на автобусе, то Вы сами доехали или с некоторой помощью водителя автобуса?

      • Нет аватара Андрей Ужуров25.03.26 14:04:05

        Странное какое-то сравнение запуска ракеты с поездкой на автобусе.))

        • Нет аватара DimaY25.03.26 14:28:07

          Суть одинаковая. Каждый занимается своим делом. Там можно сказать, что боевые расчеты тоже ничего особенного не сделали, ракету же не они делали, а те кто делал ракету, руду сами для производства металла не добывали. У каждого своя специализация. У БЮРО 1440 цель конкретная. Но в целом создается система, которая работает.

          • Нет аватара Андрей Ужуров25.03.26 14:46:20

            Странно писать про запуск коммерческих спутников, даже не упомянув, с какого космодрома их запустили. Нам с Плесецка есть что запускать и без «коммерсов», а вот они вряд ли найдут альтернативу. ЕSA с Куру наших уже неоднократно «посылало». А на заглавное фото вместо «Восточного» можно и «Байконур» воткнуть. И так сойдёт!))

            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski25.03.26 14:50:46

              Эти спутники трудно рассматривать как просто коммерческие. Недаром их запускают из Плесецка.

              Это проект критической важности для всей российской армии и флота.

            • Нет аватара DimaY25.03.26 15:31:50

              Если запускали с Плесецка, значит есть конкретные причины, это самый невыгодный вариант, точки зрения расхода топлива на кг забрасываемого груза. Спутники связи они такие, они предназначены не только для передачи фоток с котиками, я понимаю, что это звучит дико, но уж поверьте. Это как с процессорами. У нас есть процессоры, вроде старенькие, вроде по устаревшим тех.процессам слепленные, а вот полной спецификации на них нет и на горбушке Вы их не купите. И что характерно, их тоже делала коммерческая фирма. А в США весь ВПК является частным и что?

              • Нет аватара Андрей Ужуров25.03.26 18:35:11

                На определённые орбиты только от нас и пускают. Понимаю, что это звучит дико, но уж поверьте человеку, который служит в Мирном.))

                • Нет аватара DimaY25.03.26 18:43:37
                  На определённые орбиты только от нас и пускают.




                  Вот это точно дико не звучит. Может в этом ответ на вопрос «почему Плесецк?»? Вам удачи в Вашей службе.

  • Нет аватара alexm25.03.26 12:10:10

    А что это такое БЮРО 1440?
    Компания зародилась в 2020 году как подразделение «Мегафона» и называлась «Мегафон 1440» (1440 — столько витков вокруг Земли сделал первый искусственный спутник Земли в 1957 году). А в 2022 году компанию переименовали и перевели в состав «ИКС Холдинга». И «Мегафон» и «ИКС Холдинг» к тому времени входили в состав USM миллиардера Алишера Усманова.

    На волне санкционных ограничений 2022-го «ИКС Холдинг» отделился от USM и перешел под контроль основателя Антона Черепенникова. Теперь это самостоятельный, один из крупнейших в РФ IT-холдингов, включающий в себя производителя серверного оборудования Yadro и несколько других компаний. Примечательно, что холдинг теперь выпускает и спутники для доступа в Интернет, и системы для анализа и фильтрации интернет-трафика.

    Коммерческая эксплуатация спутниковой группировки должна начаться в 2027 году, когда на орбите будут функционировать 288 аппаратов «Рассвет» — придется совершить еще 17 пусков ракет, не считая формирования орбитального резерва на случай выхода спутников из строя. По меркам России это очень много: за весь прошлый год у нас Роскосмос и Минобороны запустили 18 ракет.

  • Kolyda Kolyda25.03.26 12:13:11

    Три десятка лет назад, когда Интернет подавали в дом по телефонной «лапше» со скоростью 56 килобит, были предложения спутникового Интернета, но по весьма высоким тарифам.

    • Аlex М Аlex М25.03.26 15:45:22

      Так то да, из-за единичности спутников, узости емкости каналов, такой интернет был дорогим. Его использовали на кораблях насколько знаю: «Главная цель создания Inmarsat — обеспечение морских судов надёжной связью для повышения безопасности мореплавания». Но где-то эти узкие были просто супер важны и необходимы

  • Нет аватара alexm25.03.26 12:15:39

    «Русский Starlink» — звучит гордо. Но помимо очевидного сходства систем есть и существенные отличия.
    В общих чертах все очень похоже. Для доступа в Интернет пользователь должен иметь специальный приемник. Выглядит он как плоская пластиковая коробка со стороной примерно 60 см и массой 15 кг. Внутри у него прячется активная фазированная антенна. В отличие от привычных спутниковых тарелок, она компактная и не требует точного наведения на спутник. А дальше этот терминал передает данные или на привычный Wi-Fi роутер, или в обычную мобильную сеть.
    Интернет не может существовать сам по себе в космосе. Сигнал рано или поздно должен попасть в наземные сети.
    Грубо говоря, спутники над головой — это очень мощные удлинители сигнала. И если космический аппарат находится вдали от наземного шлюза, тогда он сначала передает сигнал на другой находящийся поблизости спутник посредством лазерной связи. У Starlink все точно также.
    Много ли в России найдется желающих купить дорогостоящий терминал для доступа в Интернет со всеми ограничениями (поскольку сигнал «приземляется» в России, то обойти блокировки Роскомнадзора не получится)? Пока опыта продаж подобных услуг в РФ нет. В итоге «Бюро 1440» сделало акцент на корпоративный и государственный сектор: клиентами должны стать промышленные предприятия, транспортные компании, операторы связи и госструктуры.
    В числе первых клиентов назывались Ненецкий АО, РЖД и «Аэрофлот» (они установят терминалы на своих поездах и самолетах и будут раздавать пассажирам Wi-Fi)

    • Нет аватара BRO26.03.26 12:14:25

      Интернет не может существовать сам по себе в космосе. Сигнал рано или поздно должен попасть в наземные сети.


      VPN никто не отменял. Будет хорошая скорость интернета и цена ну хотя бы максимум в 10 раз дороже чем мобильный инет я бы подключил на даче! И возил бы везде с собой этот терминал, когда выбирался на природу и т. д. Но пока никаких данных, входяшей и исходяшей скорости и цены нет.

