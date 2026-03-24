БЮРО 1440 вывело на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», рассказали «РГ» в компании. Запуск состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты. Это первый пакетный запуск спутников для российской спутниковой группировки, призванной стать ответом системе Starlink.

16 космических аппаратов были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту.

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

«Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда БЮРО 1440 прошла этот путь за 1000 дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных», — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», как ожидается, станет суверенным ответом американской системе Starlink. Спутники «Рассвет» смогут обеспечивать доступ в Интернет в любой точке Земли, включая доступ в поездах и на борту самолетов. По планам, коммерческий запуск системы намечен на 2027 год, когда на орбите будет 250 аппаратов. К 2035 году группировка должна вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие.

Созданию низкоорбитальной группировки спутников является частью нацпроекта «Экономика данных».