Производство двигателей для ракет-носителей «Ангара» открыто в Перми

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5 февраля предприятие «Протон-ПМ» открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды Свердловского района Перми.

Создание нового производства призвано обеспечить готовность «Протон-ПМ» к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Его организация имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утверждённый соглашением о сотрудничестве Госкорпорации и Правительства Пермского края.

Производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный.

Осмотр объекта гости начали с отечественного комплекса из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. Всего в корпусе разместится 630 единиц технологического оборудования. Генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов, куда входит «Протон-ПМ», продемонстрировал делегации высокотехнологичные рабочие места, созданные по современным стандартам комфорта и безопасности. В цехах поддерживается благоприятный микроклимат, обустроены просторные и удобные санитарно-бытовые помещения, действует система навигации, облегчающая передвижение по корпусу.

В настоящее время «Протон-ПМ» реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нём будут работать более 800 человек.

© www.roscosmos.ru

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