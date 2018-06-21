Состоялся спуск на воду портового ледокола «Обь»

Выборгский судостроительный завод спустил на воду дизельный портовый ледокол «Обь» проекта Arc124, строящийся по заказу ФГУП «Атомфлот», и предназначеннй для завода по сжижению газа ОАО «Ямал СПГ». Судно имеет ледовый класс РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3 и будет обеспечивать проводку танкеров в порту Сабетта. Длина судна составляет 84,3 м, ширина — 21,3 м, осадка — 6,5 м, дедвейт с учетом перевозимого груза при максимальной осадке — не менее 2 тыс. тонн. Ледопроходимость судна составляет 1,5 м.

Портовый ледокол мощностью 12 МВт обеспечен движительным комплексом, включающим четыре независимых азимутальных пропульсивных установки с электрическим приводом Azipod ABB «Ice-1400» тягового типа.

Мощность каждого «азипода» составляет 2,5 МВт. Они расположены попарно в носу и корме судна, что дает возможность эффективной работы как кормой, так и носом во льду толщиной до 1,5 метров на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.

Экипаж рассчитан на 18 человек, для которых предусмотрено проживание в одноместных каютах. На борту судна предусмотрены дополнительные места ещё на 12 человек.

Контракт на постройку ледокола, стоимостью 6 млрд рублей, был подписан в апреле 2015 года. Закладка судна состоялась через год. Достройку ледокола предполагается завершить в ноябре текущего года. Сейчас готовность ледокола составляет около 70%.

Технический проект ледокола был разработан финским проектным бюро Aker Arctic Technology Inc. Рабочую конструкторскую документацию готовило ЦКБ «Балтсудопроект».

Сегодня «крестная мать» судна, по традиции, «благословила» ледокол на благополучное плавание и дала ему имя «Обь».

Непосредственно спуск судна на воду состоится несколько позже и в другом месте. Ледокол пока ещё находится на полупогружной барже «Атлант». Вскоре баржа отойдёт на достаточную глубину, на расстояние около 15 морских миль, где ледокол будет спущен на воду. Это произойдёт в ближайшие два дня.

В воскресенье, 24 июня, «Обь» вернётся на достроечную набережную ВСЗ, где уже находится ледокольное судно проекта Aker Arc 130A «Андрей Вилькицкий».