Добавить статью
Видеоблог

Беспилотник Яндекса совершил поездку по маршруту Москва — Казань.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zljaMjLFqfI

Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров. Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 «Волга».

Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://yandex.ru/blog/company/bolshoe-bespilotnoe-puteshestvie

Яндекс, Яндекс-такси, беспилотные технологии
  • Нет аватара commodore
    22.06.1817:42:46

    Круть. Интересно, сколько времени занял путь?

    #1046868
  • Нет аватара Don
    22.06.1818:12:45

    Неужели дожили?

    Принимаешь (слегка, естественно, мы за здоровый образ жизни), садишься в свою машину на заднее сиденье, и она тебя везёт до самого дома!

    И кстати, да, 11 часов — это маршрутное время или путевое? То есть остановки и прочие задержки включены или нет?

    Отредактировано: Don~18:14 22.06.18
    #1046873
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,