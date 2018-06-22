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Беспилотный автомобиль, разработку которого ведёт Яндекс.Такси, совершил первую большую поездку — доехал из Москвы до Казани. Машина преодолела 780 километров. Большая часть пути пролегала по федеральной дороге М7 «Волга».

Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.