В России впервые испытана лазерная система зажигания ракетного двигателя

Впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя. Испытания прошли в «Конструкторском бюро химавтоматики» (КБХА, Воронеж), входящего в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш».

Внедрение лазерной системы поджига в жидкостном ракетном двигателе способствует снижению его массы, что важно для ракетной техники, а также упрощает циклограмму запуска ЖРД. Это в свою очередь способствует повышению надежности работы двигателя.

На огневом стенде было проведено три включения экспериментальной установки, в ходе которых поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное. В настоящее время проводится анализ полученных в ходе испытаний данных. Проект реализован в рамках сотрудничества КБХА с Центром им. Келдыша.

Несколько лет назад КБХА успешно осуществляло экспериментальные работы по лазерному поджигу кислородно-керосинового топлива. Осваивая сегодня эту технологию уже на кислороде-водороде, делается большой шаг в сторону создания надежных ЖРД многократного включения, которые найдут применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах.