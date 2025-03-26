«Ключевой этап пройден: двигатель РД-191М для модернизированной „Ангары“ успешно испытан»

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Роскосмос завершил ключевые испытания модернизированного двигателя для ракеты «Ангара»

С января в НПО «Энергомаш» проводились доводочные испытания двигателя РД-191М, целью которых была проверка соответствия его характеристик техническому заданию. Успешное завершение тестов означает готовность к началу поставок лётных экземпляров для эксплуатации.

РД-191М представляет собой усовершенствованную версию кислородно-керосинового двигателя РД-191, используемого в ракетах-носителях «Ангара-1.2» и «Ангара-А5». Новая модификация обладает на 10% большей тягой и предназначена для перспективной ракеты «Ангара-А5М», отличающейся повышенной грузоподъёмностью.

Данный этап испытаний подтвердил работоспособность и надёжность двигателя, что является важным шагом в развитии российской ракетно-космической техники. Внедрение РД-191М позволит увеличить эффективность выведения полезных нагрузок на орбиту в рамках программы модернизации семейства ракет «Ангара».

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