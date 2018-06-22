Ярославский СЗ сдал два катера — бонопостановщика
Приемочной комиссией государственного заказчика установлено, что оба судна готовы к эксплуатации и транспортировке в порты назначения: Владивосток и Находка.
Контракт на строительство серии катеров из 6 единиц был заключен между ФКУ «Дирекция госзаказчика» и ПАО"Ярославский судостроительный завод" в октябре 2014 года.
Построенные суда соответствуют классу КМ Iсe2 R3 RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°) Российского морского регистра судоходства и предназначены для аварийно-спасательных работ и выполнения следующих операций:
-транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;-локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;-ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями;-поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.
Тактико-технические характеристики
Длина корпуса габаритная, м 20,97
Ширина габаритная, м 5,70
Осадка, м 1,17
Скорость, узлов ок. 20,0
Дальность плавания, миль 250
Автономность, суток 3
Количество и мощность ГД, кВт 2×588
Водоизмещение, т 51,6
Экипаж, чел. 2
Персонал, чел. 4