19 июня 2018 года на площадке ПАО «Ярославский судостроительный завод» (Ярославская область) государственной комиссией, после успешного завершения испытаний, подписаны акты технической приемки пятого и шестого судна в серии из шести катеров-бонопостановщиков проекта А40-2Б-ЯР (заводские номера 165, 166 ) «Капитан Балашов» и «Капитан Барабаш».

Приемочной комиссией государственного заказчика установлено, что оба судна готовы к эксплуатации и транспортировке в порты назначения: Владивосток и Находка.

Контракт на строительство серии катеров из 6 единиц был заключен между ФКУ «Дирекция госзаказчика» и ПАО"Ярославский судостроительный завод" в октябре 2014 года.

Построенные суда соответствуют классу КМ Iсe2 R3 RSN Aut 3 oil recovery ship (>60°) Российского морского регистра судоходства и предназначены для аварийно-спасательных работ и выполнения следующих операций:

-транспортировка средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов в прибрежных морских, речных и озерных поисково-спасательных районах, на акваториях бухт, заливов, морских и речных портов;-локализация распространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров;-ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие ёмкости и дальнейшая буксировка ёмкостей к месту приёма береговыми или плавучими станциями;-поиск и подъем с воды плавающих объектов и людей.

Тактико-технические характеристики

Длина корпуса габаритная, м 20,97

Ширина габаритная, м 5,70

Осадка, м 1,17

Скорость, узлов ок. 20,0

Дальность плавания, миль 250

Автономность, суток 3

Количество и мощность ГД, кВт 2×588

Водоизмещение, т 51,6

Экипаж, чел. 2

Персонал, чел. 4