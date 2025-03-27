Готовы двигатели ПД-8 для лётных испытаний второго «Суперджета»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российские двигателестроители 25 марта 2025 года сообщили о готовности комплекта из двух новых ПД-8 для установки на второй экземпляр пассажирского самолёта «Суперджет 100»,который в конце апреля должен присоединиться к лётным испытаниям на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре.
Вторая машина — полностью российская, на ней установлено отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование и системы. Первый самолет с ПД-8 летает с 17 марта 2025 года.
Как сообщает пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), комплект ПД-8 изготовлен на предприятии ОДК-Сатурн (Рыбинск, Ярославская область) и готов к отправке в Комсомольск-на-Амуре.
Новые двигатели успешно прошли стендовые испытания и после транспортировки к месту лётных испытаний будут установлены на самолёт. Для проведения лётных испытаний в составе «Суперджета» на двигатели установили системы отбора воздуха, бортовых измерений, пожаротушения и противообледенительную систему. Это оборудование не требуется для испытаний на предприятии, но необходимо для безопасного полёта самолёта.
Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.
https://tehnoom.../archives/17175
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Kотенко Cергей
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