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Kотенко Cергей 27 марта 2025, 23:24 1791 Производство

Готовы двигатели ПД-8 для лётных испытаний второго «Суперджета»

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 © tehnoomsk.ru

Российские двигателестроители 25 марта 2025 года сообщили о готовности комплекта из двух новых ПД-8 для установки на второй экземпляр пассажирского самолёта «Суперджет 100»,который в конце апреля должен присоединиться к лётным испытаниям на заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре.

Вторая машина — полностью российская, на ней установлено отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование и системы. Первый самолет с ПД-8 летает с 17 марта 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК), комплект ПД-8 изготовлен на предприятии ОДК-Сатурн (Рыбинск, Ярославская область) и готов к отправке в Комсомольск-на-Амуре.

 © tehnoomsk.ru

Новые двигатели успешно прошли стендовые испытания и после транспортировки к месту лётных испытаний будут установлены на самолёт. Для проведения лётных испытаний в составе «Суперджета» на двигатели установили системы отбора воздуха, бортовых измерений, пожаротушения и противообледенительную систему. Это оборудование не требуется для испытаний на предприятии, но необходимо для безопасного полёта самолёта.

Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.

 © tehnoomsk.ru

https://tehnoom.../archives/17175

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Источник: mintrans.gov.ru

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двигателестроение, ПД-8, "Суперджет 100", ОДК, Ярославская область, импортозамещение
  • Нет аватара Tcheluskin
    28.03.2503:31:22

    Пишут, уже приступили к установке на второй самолёт.

    #1299059
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      28.03.2509:48:51

      Да, быстро двигаются. Счёт времени идёт уже на дни.

      #1299069
      • Нет аватара Azimut99
        28.03.2511:07:23

        Да, быстро. Но не нужно строить иллюзии, что сертификация завершится за недели или месяцы.

        Я уже писал, что в марте 2025 года был объявлен новый тендер на проведение сертификации Суперджета.

        Номер тендера № 0173100009525000008 от 14.03.2025 года, НИОКР «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению сертификации самолета Сухой Суперджет в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем, улучшению эксплуатационных характеристик и совершенствованию типовой конструкции», шифр «SJ-100 — Сертификация и совершенствование».

        Работы будут проведены в 3 этапа:

        1) с даты заключения контракта — 20.12.2025

        2) 01.12.2025 — 20.12.2026

        3) 01.12.2026 — 20.12.2027

        #1299085
        • Нет аватара Tcheluskin
          28.03.2511:47:58

          Наверное, вначале будет основной сертификат, позволяющий начать поставки серийных машин, а потом дополнения? Например, испытания на полёты в мороз до -55° предыдущая версия Суперджета тоже не в первый год прошла, т.к. случилась тёплая зима в Якутии.

          #1299089
        • Нет аватара Siver63
          28.03.2512:31:12

          "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению сертификации

          Это не получение сертификата, а скорее всего выполнение работ по дальнейшему совершенствованию импортозамещенных систем.

          #1299094
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