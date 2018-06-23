Предприятие по производству и хранению специй ввели в эксплуатацию в Московской области
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания по выпуску и хранению специй, расположенного на улице Тимирязева в Красноармейске.
Общая площадь двухэтажного здания составляет 756 квадратных метров. Застройщиком объекта является ООО «Планета специй».
На первом этаже разместились помещения производственного и складского назначения, на втором этаже — помещения производственного и административного назначения. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.
Объем инвестиций в проект составил порядка 35 миллионов рублей, создано 20 новых рабочих мест.
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23.06.1812:40:52