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Предприятие по производству и хранению специй ввели в эксплуатацию в Московской области

  • Завод компании «Бакальдрин» в Ступине
  • Завод компании «Бакальдрин» в Ступине
  •  © mosreg.ru

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания по выпуску и хранению специй, расположенного на улице Тимирязева в Красноармейске.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 756 квадратных метров. Застройщиком объекта является ООО «Планета специй».

На первом этаже разместились помещения производственного и складского назначения, на втором этаже — помещения производственного и административного назначения. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Объем инвестиций в проект составил порядка 35 миллионов рублей, создано 20 новых рабочих мест.

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http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/Ministerstvo-stroitelnogo-kompleksa/predpriyatie_po_proizvodstvu_speciy_vveli_v_ekspluataciyu_v_krasnoarmeyske_1228

Московская область, Планета специй
  • Нет аватара Strannic
    23.06.1812:40:52

    Специи это хорошо, а то в магазинах их выбор достаточно ограничен.

    #1046982
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