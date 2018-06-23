Под Петербургом дарят земельные участки и 3 млн руб по проекту «Ленинградский гектар»

Правительство Ленобласти официально запустило проект «Ленинградский гектар». В проекте смогут участвовать россияне возрастом от 25 лет, а также юридические лица. Они смогут на конкурсной основе получить от одного до 10 гектаров земли в четырех районах области — Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском. Арендатор сможет приобрести участок на льготных условиях через пять лет его целевого использования.

В течение 49 лет территорию нельзя будет разделить. Для проекта уже выделили 14,5 тыс. гектаров земли. Также государство может выдать на конкурсной основе «подъемные» в размере 3 млн рублей. Они предназначены для приобретения средств для бытового обустройства участка.

Сейчас в Бокситогорском районе проживают 50 тыс. человек, в Сланцевском — 43 тыс. человек, в Подпорожском — 29 тыс. человек.

В целом по Ленинградской области фонд перераспределения земель составляет 258 тысяч га. Плотность населения не превышает 4 человек на 1 кв. км. Важным преимуществом территорий является хорошая обеспеченность инфраструктурой. По территории районов проходят крупные автомобильные магистрали, железнодорожные ветки, имеется налаженное транспортное сообщение с Петербургом и центрами соседних областей. Кроме того, в районах имеются собственные крупные источники электроэнергии, в том числе Верхнесвирская ГЭС.

В Ленобласти уже действуют программы поддержки фермеров. В 2017 году фермеры стали получателями областных грантов на общую сумму 116 млн рублей. Для профильных специалистов, переезжающих работать в сельскую местность, существует программа улучшения жилищных условий, также реализуются программы поддержки «Земский доктор» и «Молодой специалист на селе». По этим программам новые жители области получают «подъемные» до 1 млн рублей и обеспечиваются жильем.