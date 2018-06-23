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Транспорт и логистика

РЖД заменяют стандартные электрички на Ленинградском направлении электропоездами «Ласточка»

  •  © phototass4.cdnvideo.ru

РЖД запустила электропоезд «Ласточка» на Ленинградском направлении в режиме обычной электрички № 6000. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

«Электропоезд „Ласточка“ с 16 июня впервые повез пассажиров на Ленинградском направлении (перевозчик — АО „Московско-Тверская ППК“) в режиме обычной электрички 6000-й нумерации», — отмечается в сообщении.

«Ласточка» будет ежедневно совершать 7 рейсов по маршруту Москва — Крюково — Клин. Стоимость проезда и остановки будут как в стандартных электричках.

Отмечается, что новая «Ласточка» стала первой из шести поездов, которые придут на смену обычным электричкам Ленинградского направления в 2018 году. Запуск второго такого поезда запланирован на конец лета, а остальных — на второе полугодие 2018 года.

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http://tass.ru/ekonomika/5292055

РЖД, электропоезд Ласточка
  • Андрей Карпушенков
    23.06.1813:24:18

    Уже заценил. Более чем порадовало. Если бы еще обычные ласточки начали в Ховрино останавливаться (чтобы не только в центре Москвы, но и на окраине делать забор пассажиров) было бы вообще великолепно ездить. Сейчас те кому надо на окраину работать делают пересадку в Химках или едут до вокзала. Куда удобней, если бы они могли сесть на окраине в метро и продолжить маршрут уже под землей. Куча времени бы экономилась.

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~13:27 23.06.18
    #1046992
    • Human RS Human RS
      23.06.1813:31:18

      А вот и сразу позитивный отзыв с мест!    

      Если бы еще обычные ласточки начали в Ховрино останавливаться (чтобы не только в центре Москвы, но и на окраине делать забор пассажиров) было бы вообще великолепно ездить. Сейчас те кому надо на окраину работать делают пересадку в Химках или едут до вокзала. Куда удобней, если бы они могли сесть на окраине в метро и продолжить маршрут уже под землей. Куча времени бы экономилась.

      Будут останавливаться, там же ТПУ скоро начнут строить (если уже не начали). Откроют ТПУ полностью в 2022 году.

       https://stroi.mos.ru/construction/2165 

      Отредактировано: Human RS~13:33 23.06.18
      #1046994
      • Андрей Карпушенков
        23.06.1813:36:37

        Да, стройка идет, но думал очередной ТЦ. Проходимость там большая очень, все время удивлялся, что еще не воткнули.

        #1046995
        • Human RS Human RS
          23.06.1813:43:14

          Да, стройка идет

          О, спасибо за информацию    

          #1046999
  • Виталий Макагон Виталий Макагон
    23.06.1817:09:30

    Интересно, в отдалённых регионах увидят живьём эти «ласточки» … или нам здесь на «ласточки» только по телевизору смотреть?

    #1047029
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