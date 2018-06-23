РЖД заменяют стандартные электрички на Ленинградском направлении электропоездами «Ласточка»
РЖД запустила электропоезд «Ласточка» на Ленинградском направлении в режиме обычной электрички № 6000. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.
«Электропоезд „Ласточка“ с 16 июня впервые повез пассажиров на Ленинградском направлении (перевозчик — АО „Московско-Тверская ППК“) в режиме обычной электрички 6000-й нумерации», — отмечается в сообщении.
«Ласточка» будет ежедневно совершать 7 рейсов по маршруту Москва — Крюково — Клин. Стоимость проезда и остановки будут как в стандартных электричках.
Отмечается, что новая «Ласточка» стала первой из шести поездов, которые придут на смену обычным электричкам Ленинградского направления в 2018 году. Запуск второго такого поезда запланирован на конец лета, а остальных — на второе полугодие 2018 года.
- Великоросс
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