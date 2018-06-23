В Московской области введена в эксплуатацию установка по производству формалина

Введена в эксплуатацию установка по производству формалина на производственной площадке г.Орехово-Зуево. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 230 млн рублей. Расширение производства позволит создать 50 рабочих мест. Данный проект находился на сопровождении Центра содействия строительству Московской области

Согласно проекту, общая площадь объекта составляет 4,6 тысячи квадратных метров. На площадке установлено современное оборудование, позволяющее полностью автоматизировать производственные процессы. Функционирование установки обеспечит выпуск формалина в объеме 50 тысяч тонн в год.

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