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Авиация

В аэропорту Петрозаводска (Бесовец) введена в эксплуатацию радиомаячная система посадки

  •  © gov.karelia.ru

Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения получил заключение о соответствии радиомаячной системы посадки типа ILS-2700. И по решению Росавиации она официально введена в эксплуатацию. Система соответствует лучшим мировым образцам. Эта надежная техника обеспечит полеты при неблагоприятных погодных условиях, а заход воздушных судов с обоих направлений удастся обеспечить благодаря запуску системы ближней навигации DVOR2000/DME.

Строительно-монтажные работы по её установке на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) завершены в мае 2018 года. Специалисты провели лётную проверку оборудования. По результатам облёта, азимутально-дальномерный радиомаяк соответствует эксплуатационным требованиям и пригоден для обеспечения полетов без ограничений, в том числе в качестве средства неточного захода воздушных судов на посадку. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории объектов ILS и DVOR. Они завершатся к 30 июня, а 5 июля аэропорт Петрозаводск (Бесовец) будет полностью готов к работе по новым схемам с использованием радиомаячной системы посадки типа ILS-2700 и системы ближней навигации DVOR2000/DME.

Новое оборудование даст возможность аэропорту Петрозаводск (Бесовец) не только работать в сложных метеоусловиях, но и обеспечить привлечение иностранных авиакомпаний, для которых наличие такой техники в аэропорту — главное требование.

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http://transportkarelia.ru/novosti/v-aeroportu-petrozavodsk-vvedena-v-ekspluataciju-radiomajachnaja-sistema-posadki-ils-2700/

Коми, аэропорт
  • Human RS Human RS
    23.06.1823:11:08

    Фото не совсем корректно, там мачты освещения, а навигационное оборудование вот:

    •  © azimut.ru

     http://azimut.ru/news/news_195.html 

    Кстати, очень приятно, что оно российского производства    

    #1047080
    • Нет аватара Инженер2015
      23.06.1823:29:28

      оно российского производства

      в статье об этом ни слова

      #1047084
      • Human RS Human RS
        23.06.1823:44:24

        Я же ссылку добавил на новость о монтаже оборудования ILS2700 в аэропорту Петрозаводска с сайта производителя — компании Азимут.

        Отредактировано: Human RS~23:44 23.06.18
        #1047085
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