В аэропорту Петрозаводска (Бесовец) введена в эксплуатацию радиомаячная система посадки

Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения получил заключение о соответствии радиомаячной системы посадки типа ILS-2700. И по решению Росавиации она официально введена в эксплуатацию. Система соответствует лучшим мировым образцам. Эта надежная техника обеспечит полеты при неблагоприятных погодных условиях, а заход воздушных судов с обоих направлений удастся обеспечить благодаря запуску системы ближней навигации DVOR2000/DME.

Строительно-монтажные работы по её установке на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) завершены в мае 2018 года. Специалисты провели лётную проверку оборудования. По результатам облёта, азимутально-дальномерный радиомаяк соответствует эксплуатационным требованиям и пригоден для обеспечения полетов без ограничений, в том числе в качестве средства неточного захода воздушных судов на посадку. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории объектов ILS и DVOR. Они завершатся к 30 июня, а 5 июля аэропорт Петрозаводск (Бесовец) будет полностью готов к работе по новым схемам с использованием радиомаячной системы посадки типа ILS-2700 и системы ближней навигации DVOR2000/DME.

Новое оборудование даст возможность аэропорту Петрозаводск (Бесовец) не только работать в сложных метеоусловиях, но и обеспечить привлечение иностранных авиакомпаний, для которых наличие такой техники в аэропорту — главное требование.