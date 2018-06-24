«Традиция-К» представила гидровращатель Delta RD 80

В 2018 году стенд Компании «Традиция-К» на выставке bauma CTT Russia представила гидровращатель Delta.

Гидровращатель Delta RD80, развивающего крутящий момент выше 75 кНм. Работа над созданием нового мощного вращателя велась довольно долго — тестировались различные сочетания редукторов и моторов.

В итоге оборудование может уверенно погружать винтовые сваи и бурить скважины инновационными скальными шнеками серии «Power Rock»