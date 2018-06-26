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Экспорт

Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай

  •  © investkamchatka.ru
В марте 2018 года ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» подписали контракт с «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» на поставку бутилированной негазированной артезианской воды с Камчатки сроком на 5 лет.

«COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» — одна из крупнейших китайских компаний, более 20 лет входит в список Fortune Global 500 с годовым оборотом свыше 60 млрд долларов. В течение 5 лет компания планирует нарастить годовой объем заказов с 15 до 300 млн литров бутилированной воды.

В течение 2018 года завод «Аквамарин» планирует выпустить 10 миллионов бутылок объемом 0,5 литра. Производственная мощность предприятия — 6 тысяч бутылок в час. В ближайшие два года планируется увеличить этот показатель в несколько раз.

Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров. В процессе производства она проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицидной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра.

Месторождение Камчатского края перед началом поставок воды в Китай прошло жесткий отбор. Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Вода с месторождения на Петровской сопке оказалась наиболее высокого качества и на 30 процентов чище, чем предусмотрено нормами Всемирной Организации Здравоохранения.

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http://investkamchatka.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8/

Камчатка, экспорт, вода, Дальний Восток
  • Нет аватара Sergei
    26.06.1808:59:59

    Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Забыли про Байкал. Уже все изгадил этот Китай, а нашим лишь бы что ПРИРОДНОЕ продать, лишь бы минимум затрат. Пускай в Московском регионе воду качают очишают и пьют

    #1047579
    • megajob megajob
      26.06.1811:40:10

      Поддерживаю — артезианские запасы воды это вам не грунтовые, они очень медленно пополняются, а значит «сейчас выкачаем и ФСЕ»    . Более того питьевая вода это вам даже не нефть, воду каждый человек жаждет, поэтому это реально угроза «выпить недра России». На этом фоне завод по бутилированию воды из Байкала выглядит не так и плохо, там хоть годовые циклы циркуляции.

      #1047602
  • Нет аватара Sergei
    26.06.1811:43:31

    Так что ни чего хорошего в этой новости нет   

    #1047603
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