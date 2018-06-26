Первая партия бутилированной артезианской воды из Камчатского края отправлена в Китай

В марте 2018 года ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» подписали контракт с «COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» на поставку бутилированной негазированной артезианской воды с Камчатки сроком на 5 лет.

«COFCO Coca-Cola Beverages Ltd» — одна из крупнейших китайских компаний, более 20 лет входит в список Fortune Global 500 с годовым оборотом свыше 60 млрд долларов. В течение 5 лет компания планирует нарастить годовой объем заказов с 15 до 300 млн литров бутилированной воды.

В течение 2018 года завод «Аквамарин» планирует выпустить 10 миллионов бутылок объемом 0,5 литра. Производственная мощность предприятия — 6 тысяч бутылок в час. В ближайшие два года планируется увеличить этот показатель в несколько раз.

Природная артезианская вода добывается на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском из скважины глубиной более 170 метров. В процессе производства она проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицидной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра.

Месторождение Камчатского края перед началом поставок воды в Китай прошло жесткий отбор. Сторона Поднебесной несколько лет изучала воду в Приморье, в Хабаровском крае, на Камчатке и на Сахалине. Вода с месторождения на Петровской сопке оказалась наиболее высокого качества и на 30 процентов чище, чем предусмотрено нормами Всемирной Организации Здравоохранения.