На Сахалине после реконструкции открылся детский спортивный лагерь «Восток»

180 мальчишек и девчонок от 7 до 16 лет заселились в лагерь «Восток», расположенный в окрестностях Южно-Сахалинска. В центре, который в этом году стал сердцем спортивного лета для сахалинских детей, стартовала первая смена. В течение 21 дня ребятам предстоит познакомиться с историей и традициями спорта, основными принципами атлетов и просто улучшить здоровье.

Основой образовательно-оздоровительной программы лагеря станут занятия по футболу, волейболу, баскетболу, воркауту, единоборствам, черлидингу и танцам, а также курс познавательных спортивных лекций. Выбрать понравившееся направление самостоятельно сможет каждый ребенок. З В перспективе здесь надеются выстроить целую систему отбора и подготовки кадров для клубов и команд самой широкой направленности. Впрочем, перспективных новичков-самородков будут выявлять и в этом году.

За проживание и питание воспитанников «Востока» отвечают современные жилые корпуса и отстроенная в прошлом году столовая. Спортивный центр «Восток» построен на средства инвестора — фонда «Родные острова». Сумма затрат составила около 2 миллиардов рублей. Его возведение продолжается с 2016 года и заканчивается уже этим летом.