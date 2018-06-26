ММК-МЕТИЗ наращивает присутствие на российском рынке

В ММК-МЕТИЗ (входит в Группу ММК) состоялось годовое общее собрание акционеров.

Доля ММК-МЕТИЗ на внутреннем рынке России по итогам 2017 г выросла на 2% - до 352 тыс т. Объем реализации на экспорт в 2017 г увеличился на 2,8% относительно показателя 2016 года. Крупнейшими российскими производителями метизной продукции, входящими в состав металлургических холдингов, в 2017 г суммарно реализовано около 2 млн т продукции, что соответствует уровню 2016 г. Доля ММК-МЕТИЗ в общем объеме реализации по итогам 2017 г составила 22%. Самой востребованной стала проволока общего назначения, стальная и порошковая.

Сбытовая политика позволила предприятию в 2017 г реализовать 435,15 тыс т готовой продукции. Региональная структура продаж ММК-МЕТИЗ на внутреннем рынке не претерпела значительных изменений: к наиболее потребляющим регионам относятся Центральный, а также Уральский и Приволжский федеральные округа.

В целом, объем продаж на внутренний рынок составил 352 тыс. тонн. Отгрузка на экспорт в 2017 году составила 83 тыс. тонн, доля экспорта в структуре продаж — 19%. Приоритетным направлением при поставках на экспорт остается Казахстан с долей продаж 53%.

Выручка от реализации в сравнении с позапрошлым годом выросла на 4 млрд рублей и превысила 20 млрд. Налоги предприятие выплатило полностью и своевременно: более миллиарда рублей переведено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В частности, бюджет Магнитогорска получил 92 млн рублей.

В настоящий момент при поддержке Магнитогорского металлургического комбината на ММК-МЕТИЗ успешно реализуется масштабная программа с объемом инвестиций 3,8 млрд рублей. В 2017 г введено в эксплуатацию современное оборудование по производству болтов и гаек М6-М12. Осваивается производство новых импортозамещающих видов крепежа по стандартам DIN. Запущено в работу оборудование для производства крупного крепежа, которое позволит обеспечить развитие производства высокопрочного крепежа за счет высокого качества термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров.

На мероприятия в области промышленной безопасности и охраны труда в прошлом году было потрачено 76 млн рублей; на природоохранные мероприятия — 25,7 млн рублей. На реализацию социальных программ направлено 145 млн рублей, на подготовку и повышение квалификации персонала — 8,5 млн рублей.

Благодаря выбранной стратегии и поддержке Магнитогорского металлургического комбината в 2017 г задачи, поставленные перед ММК-МЕТИЗ, были решены.