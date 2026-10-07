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2 дня назад 2771
artal Производство

ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали.

© https://mmk.ru/ru/press-center/news/mmk-nachal-proizvodstvo-produktsii-iz-atmosferostoykoy-stali/

На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология изготовления металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии.

Основное преимущество атмосферостойкой стали перед углеродистой конструкционной сталью — повышенный показатель атмосферной стойкости за счет формирования непроницаемой пленки окислов (защитной патины). Она прочно сцепляется с металлом, создавая защитный слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию.

Металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал,не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. Такая металлопродукция также подходит для использования в архитектурных и ландшафтных проектах:для декорирования фасадов и элементов экстерьера, создания элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Кроме этого, прокат из атмосферостойкой стали эстетически привлекателен за счет бархатистой структуры защитной патины и обеспечивает срок службы изделий из него до нескольких десятилетий.

Из стали с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии выпускают горячекатаный, горячекатаный травленый и холоднокатаный прокат в рулонах и листах. Продукция выпускается по стандарту ASTM A606/A606M-25.

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Источник: mmk.ru

Комментарии 3

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  • Нет аватара termometrix07.10.26 14:10:54

    Экспорт продукции черной металлургии и выплавка стали из России в последние годы значительно сократились, главным образом из-за западных санкций и потери высокодоходных западных рынков. На мой взгляд, у российской металлургической промышленности нет иного выбора, кроме как увеличить внутреннее потребление и экспорт продукции глубокой переработки черных металлов, а также максимально нарастить производство стальной продукции высокого передела.

    Отредактировано: termometrix~14:13 07.10.26
    #1322133
    • Clausson Clausson08.10.26 11:00:19

      У русских металлургов нет возможности самостоятельно поднять потребление металлов в стране. Сталь это хлеб экономики. Сталь нужна везде.
      Значительного сокращения потребления нет, Сокращения экспорта которое бы можно было назвать значительным тоже нет. ММК да, Виктор Рашников под санкциями и ММК испытывает давление санкций, но так ММК всегда было сложно экспортировать свою продукцию.
      Потанин, не под санкциями и продает половину своей продукции в ЕС. Просто потому что ЕС негде взять платину и ТД.
      Лисин тем более не под санкциями, потому что французские, бельгийские, итальянские металлурги легко устроят общенациональные забастовки если власти ЕС тронут Личина. Они зависимы от слябов производства НЛМК. С уходом с рынка украинской металлурги металлурги ЕС попали в ещё большую зависимость от России. Отсюда срочное решение о снятии санкционного режима в отношении Усманова. Тут не место и сейчас не время разбора всей ситуации в которую себя загнал ЕС. С нефтью у них ситуация даже немного лучше чем с первичными металлами. Поставщиков нефти в мире много, а поставщиков слябов и заготовки можно по пальцам пересчитать.

      Исходя из сказанного. Очень серьезных проблем с экспортом нет. Экспорт идёт.
      Каких экстраординарных проблем на внутреннем рынке тоже нет. Сокращение внутреннего потребления в пределах разумного и видимого ранее не один раз. Металлургия очень зависима от состояния экономики. Объемы строительства и инвестиции в основной капитал в целом по России определяют какой будет объем внутреннего рынка металлов. Ни то, ни другое в России не испытывает серьезных проблем, ну, а стандартные колебания конъюнктуры металлурги исторически переносят хорошо, для них это привычная и понятная ситуация.

      Касательно этой статьи. Речь про атмосферостойкую сталь по американским стандартам. По сути про мостовую сталь советских стандартов, которая, в том числе, активно шла на производство вагонов. Это не что-то принципиально новое, а скорее переосмысление (модернизация) старого. Своя рыночная ниша у этого продукта есть, но довольно скромная. Декоративность ржавой поверхности конечно имеет место быть, особенно в стилях типа лофт, но все же это тоже ограничено. Каких-то прорывов на рынке от внедрения нового стандарта ММК не испытает, но то что работают, внедряют, движутся, за это молодцы.

      #1322163
      • Нет аватара termometrix08.10.26 13:28:02

        Что касается экспортных ограничений и тарифов, то это мнение самих производителей стали. Ранее они также имели доступ к американскому рынку.Но в качестве других основных причин снижения выплавки стали они указывают на высокую ключевую ставку ЦБ и удорожание кредитов, что снижает спрос потребителей и дополнительно удорожает продукцию наших металлургов по сравнению с дешевой и в огромных количествах китайской сталью, распространенной по всему миру. Также реструктуризация использования стали в строительстве: в России за последние десять лет появился явный крен на строительство индивидуальных жилых семейных домов,требующих меньше арматуры, чем многоквартирных комплексов. Здесь, частично эта разница компенсируется прокладкой более длинных и больших по площади инженерных инфраструктурных систем ЖКХ, которые требуют больше металла.

        #1322172