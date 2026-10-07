ММК начал производство продукции из атмосферостойкой стали.

На Магнитогорском металлургическом комбинате освоена технология изготовления металлопроката с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии.

Основное преимущество атмосферостойкой стали перед углеродистой конструкционной сталью — повышенный показатель атмосферной стойкости за счет формирования непроницаемой пленки окислов (защитной патины). Она прочно сцепляется с металлом, создавая защитный слой, который блокирует доступ кислорода и предотвращает внутреннюю коррозию.

Металлопрокат из атмосферостойкой стали можно применять в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал,не требующий окраски и других видов дополнительной коррозионной защиты. Такая металлопродукция также подходит для использования в архитектурных и ландшафтных проектах:для декорирования фасадов и элементов экстерьера, создания элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Кроме этого, прокат из атмосферостойкой стали эстетически привлекателен за счет бархатистой структуры защитной патины и обеспечивает срок службы изделий из него до нескольких десятилетий.

Из стали с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии выпускают горячекатаный, горячекатаный травленый и холоднокатаный прокат в рулонах и листах. Продукция выпускается по стандарту ASTM A606/A606M-25.