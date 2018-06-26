В рамках Гособоронзаказа в войска поступило 60 БТР 82А

В рамках реализации Государственного оборонного заказа на 2018 год продолжается оснащение войск новейшей боевой техникой.

Так, офицерами 3378 военного представительства произведен прием партии из 60 БТР 82А от Арзамасского машиностроительного завода.

БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям. Предназначен для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск против бронетехники, воздушных и надводных целей и живой силы противника.

Бронетранспортер БТР-82А имеет существенно более высокие показатели огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости по сравнению с серийно выпускаемыми машинами семейства бронетранспортеров БТР-80. Увеличение огневой мощь достигнуто за счет установки боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным цифровым стабилизатором оружия. В качестве основного вооружения в модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, которые размещаются за пределами обитаемого отделения бронетранспортера и не создают загазованности внутри машины.

Применение на БТР современных цифровых средств связи, возможности установки системы топографического ориентирования и комбинированного прибора наблюдения командира позволили повысить командную управляемость машины. С целью создания в машине комфортных условий работы экипажа и десанта, снижения их утомляемости при совершении маршей и ведении боя, особенно в условиях повышенных температур, на БТР-82А устанавливается система кондиционирования воздуха. Ее использование также создает оптимальные условия для работы электронной аппаратуры.

В целом коэффициент боевой эффективности бронетранспортера БТР82А вырос в два раза по сравнению с серийным БТР-80А.

В настоящее время новая боевая техника отправлена в составе воинского эшелона к месту дальнейшего распределения по частям и подразделениям.