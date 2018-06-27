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Армия и Флот

РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений под Самарой

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Универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений противовоздушной обороны в Самарской области.

РЛС предназначена для контроля пространства, обнаружения, определения координат (азимут, дальность, высота), скорости и траектории полёта воздушных целей на больших дальностях и высотах с высокой разрешающей способностью. Станция работает в условиях интенсивного радиопротиводействия при работе в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением.

Локатор РЛС способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства — до нескольких сотен километров.

Вся аппаратура «Противник-ГЕ» умещается на двух автомашинах. Разработана ФГУП «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», выпускается ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12182926@egNews

Армия, 59НЕ Противник-ГЕ, ЦВО, Алмаз-Антей
  • Нет аватара 0SD0S
    27.06.1811:59:37

    Умеют же наши военные названия давать…    

    #1047892
    • Нет аватара 1407003
      27.06.1813:13:17

      Одну букву опустили: «Противник — ГЕЙ» ))

      #1047908
      • Нет аватара 0SD0S
        27.06.1813:16:07

        Да и так звучит неплохо    

        #1047911
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