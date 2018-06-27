РЛС пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений под Самарой
Универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений противовоздушной обороны в Самарской области.
РЛС предназначена для контроля пространства, обнаружения, определения координат (азимут, дальность, высота), скорости и траектории полёта воздушных целей на больших дальностях и высотах с высокой разрешающей способностью. Станция работает в условиях интенсивного радиопротиводействия при работе в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением.
Локатор РЛС способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства — до нескольких сотен километров.
Вся аппаратура «Противник-ГЕ» умещается на двух автомашинах. Разработана ФГУП «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», выпускается ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
27.06.1811:59:37
27.06.1813:13:17
27.06.1813:16:07