Концерн ВКО «Алмаз — Антей» освоил серийное производство комплекса с беспилотником дальнего действия «Гарпия-А1 (Э)». Теперь «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, начинает предлагать эту разработку иностранным заказчикам.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, интерес к новинке уже проявили несколько зарубежных партнёров. Им презентовали экспортную версию комплекса, который показал высокие результаты в реальных боевых условиях.

«Сегодня на мировом рынке „Гарпия-А1 (Э)“ — единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км. Он может нести боевую часть свыше 50 кг, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более 4 м», — привёл ключевые характеристики Михеев.

Он добавил, что «Рособоронэкспорт» готов обсуждать не только поставки, но и локализацию производства комплекса в дружественных странах.

Что представляет собой комплекс

«Гарпия-А1 (Э)» предназначена для поражения стационарных целей с заранее заданными координатами. В её состав входит беспилотник БЛА-Д, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Аппарат оснащён бензиновым маршевым двигателем и способен выполнять полёт полностью в автоматическом режиме.

Основные характеристики БЛА-Д:

· дальность полёта — не менее 1000 км;· продолжительность полёта — не менее 6 часов;· диапазон высот — от 50 до 2500 метров;· максимальная скорость — не менее 170 км/ч;· длина фюзеляжа — 3,4 метра;· размах крыла — 3 метра;· взлётная масса — 250 килограммов.