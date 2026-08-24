Барражирующий боеприпас «Гарпия-А1 (Э)» выходит на экспорт
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» освоил серийное производство комплекса с беспилотником дальнего действия «Гарпия-А1 (Э)». Теперь «Рособоронэкспорт», входящий в Госкорпорацию Ростех, начинает предлагать эту разработку иностранным заказчикам.
По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, интерес к новинке уже проявили несколько зарубежных партнёров. Им презентовали экспортную версию комплекса, который показал высокие результаты в реальных боевых условиях.
«Сегодня на мировом рынке „Гарпия-А1 (Э)“ — единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км. Он может нести боевую часть свыше 50 кг, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более 4 м», — привёл ключевые характеристики Михеев.
Он добавил, что «Рособоронэкспорт» готов обсуждать не только поставки, но и локализацию производства комплекса в дружественных странах.
Что представляет собой комплекс
«Гарпия-А1 (Э)» предназначена для поражения стационарных целей с заранее заданными координатами. В её состав входит беспилотник БЛА-Д, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло» с толкающим винтом. Аппарат оснащён бензиновым маршевым двигателем и способен выполнять полёт полностью в автоматическом режиме.
Основные характеристики БЛА-Д:
· дальность полёта — не менее 1000 км;· продолжительность полёта — не менее 6 часов;· диапазон высот — от 50 до 2500 метров;· максимальная скорость — не менее 170 км/ч;· длина фюзеляжа — 3,4 метра;· размах крыла — 3 метра;· взлётная масса — 250 килограммов.
«При ведении контрактной и поставочной работы относительно российской продукции военного назначения „Рособоронэкспорт“ в первую очередь учитывает необходимость выполнения производителем обязательств перед Министерством обороны России. На настоящий момент Концерн ВКО „Алмаз — Антей“ освоил серийное производство комплекса „Гарпия-А1 (Э)“ и вышел на уровень, позволяющий исполнять контракты с иностранным заказчиком в конкурентные сроки без ущерба обороноспособности страны», — добавил Александр Михеев.
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