В аэропорту «Черемшанка» Красноярского края открылся новый пассажирский терминал

28 июня в Красноярске состоялось торжественное открытие нового пассажирского терминала аэропорта «Черемшанка».

Новый терминал аэропорта построен за полгода вместо прежнего здания аэровокзала, уничтоженного пожаром в декабре 2011 года. Комплекс включает зал ожидания, зал прилета и выдачи багажа, зал досмотра, стерильную комнату, буфет и другие помещения. Теперь аэровокзал отвечает всем требованиям и способен пропускать до 40 тысяч пассажиров в год.

Основное направление работы аэропорта «Черемшанка» — внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолётах и самолётах средней вместимости в районы Крайнего Севера (Эвенкия, Таймыр). Большинство рейсов выполняются в рамках региональной программы социально значимых перевозок.