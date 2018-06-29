Новый «Панцирь» в Алжире

Алжирское телевидение в репортаже об учениях «Сахр-2018» показало новый комплекс ПВО «Панцирь"-СМ, выполняющий учебно-боевую задачу.

Данная модификация ЗРК является новейшей, и еще находящейся на этапе испытаний. Предполагают, что реально выпущены только 1-2 опытных «Панциря"-СМ. Сам комплекс монтируется на новом шасси Ремдизель «Торнадо», которых изготовлено лишь нескольких десятков.

Участие практически единичного опытного ЗРК в учениях в Алжире указывает на серьезную заинтересованность алжирских военных в укреплении своих ПВО — Алжир является одним из главных заказчиков «классического» «Панциря». Первые поставки «Панциря"-СМ ожидаются с 2019 г., не удивительно, если это будет Алжир.

«Панцирь"-СМ должен обладать в 1,5-2 раза большей огневой производительностью, дальность обнаружения целей РЛС возрастает до 75 км, а максимальная дальность стрельбы — до 40 км. Шасси «Торнадо» обладает хорошей бронезащитой, большей устойчивостью, как огневая платформа и более маневренный…