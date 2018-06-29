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Фотофакты

Новый «Панцирь» в Алжире

  •  © ic.pics.livejournal.com

Алжирское телевидение в репортаже об учениях «Сахр-2018» показало новый комплекс ПВО «Панцирь"-СМ, выполняющий учебно-боевую задачу.

  •  © menadefense.net

Данная модификация ЗРК является новейшей, и еще находящейся на этапе испытаний. Предполагают, что реально выпущены только 1-2 опытных «Панциря"-СМ. Сам комплекс монтируется на новом шасси Ремдизель «Торнадо», которых изготовлено лишь нескольких десятков.

Участие практически единичного опытного ЗРК в учениях в Алжире указывает на серьезную заинтересованность алжирских военных в укреплении своих ПВО — Алжир является одним из главных заказчиков «классического» «Панциря». Первые поставки «Панциря"-СМ ожидаются с 2019 г., не удивительно, если это будет Алжир.

«Панцирь"-СМ должен обладать в 1,5-2 раза большей огневой производительностью, дальность обнаружения целей РЛС возрастает до 75 км, а максимальная дальность стрельбы — до 40 км. Шасси «Торнадо» обладает хорошей бронезащитой, большей устойчивостью, как огневая платформа и более маневренный…

  •  © menadefense.net
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https://afirsov.livejournal.com/355806.html

Панцирь-СМ
  • Антон Никитин Антон Никитин
    29.06.1808:49:39

    Судя по фотографиям, на новой модификации нет упоров? Если так, то он, возможно, еще и с ходу может вести огонь по целям. Тогда новая машина получается совсем убойная: бронированная кабина, увеличенная дальность обнаружения и поражения цели и, возможно, способность вести огонь в движении. Возможно и еще что-то, о чем мы пока не знаем…

    Отредактировано: Антон Никитин~08:49 29.06.18
    #1048424
  • Игорь Brick
    29.06.1809:28:14

    Понизили центр тяжести комплекса на новом шасси. На Камазе слишком часто они опрокидывались

    #1048430
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