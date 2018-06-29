На Ярославском СЗ заложены три промерных судна проекта 3330

28 июня на территории ПАО «Ярославский судостроительный завод» (Ярославская область) состоялась торжественная церемония закладки 3 единиц промерных судов проекта 3330, строящихся по заказу ФКУ «Речводпуть».





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Государственный контракт на строительство промерных судов проекта 3330 заключен между ФКУ"Речводпуть" и ПАО «Ярославский судостроительный завод» в декабре 2017 года.

Суда будут построены и переданы заказчику в портах г. Якутска, Новосибирска и Волгограда в 2019 году.

Суда строятся на класс + Рмс 1,2А Российского Речного Регистра и предназначены для выполнения промерных работ при проведении гидрографических изысканий.

Основные размерения судов:

длина габаритная — 18,1 м,

ширина габаритная — 3,2 м,

водоизмещение полное — 17,3 т

высота борта на миделе — 0,95 м

осадка — 0,5 м

скорость — 19 км/час

Проектант — ООО ГЦКБ «Речфлота» г. Нижний Новгород