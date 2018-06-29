Производство по пошиву спецодежды открыто в Вологодской области

На площадке Вологодского текстильного комбината открыто новое производство по пошиву спецодежды ГК «Восток-Сервис» с численностью работников в 50 человек. При этом технологический процесс выстроен с учетом перспектив на дальнейшее расширение производства и открытие еще 100 новых рабочих мест.

Сегодня открыта только первая очередь и уже к концу года намечено увеличить выпуск изделий в полтора раза — до 13 тысяч единиц.

Еще одна договоренность, достигнутая сегодня, касается организации на базе профессиональных технических училищ области направлений по подготовке специалистов для работы на расширяющихся мощностях предприятия. Руководство ГК «Восток-Сервис» выразило готовность оказать организациям СПО методологическую помощь, а также организовать на производстве учебный полигон для будущих специалистов.

«Сегодня принято решение создать на базе „Вологодского текстиля“ крупнейший в стране текстильный кластер. Мы будем приглашать производителей специализированных тканей и швейного оборудования стать его резидентами для локализации этих производств. Для этого здесь имеется все необходимое: площади, инженерные коммуникации, а в перспективе появятся еще и профессиональные кадры. Я благодарен консорциуму инвесторов, которые решили развивать свои производства именно в Вологде, а также руководству Минпромторга, которое поддержано наши инициативы», — резюмировал выступивший н открытии представитель региона.