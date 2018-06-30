Медики ЦВО получили крупную партию новых операционных «на колесах»

29 автоперевязочных комплексов АП-2 поступили на вооружение Центрального военного округа на замену старой техники.

Автоперевязочная АП-2 предназначена для оказания хирургической помощи больным, требующим неотложных мероприятий первой врачебной помощи — остановки наружного кровотечения, переливания крови, устранения асфиксии, обработки ран. В отдельных случаях в АП-2 могут выполняться и элементы квалифицированной хирургической помощи. Автомобильная база Камаз обеспечивает проходимость техники в условиях бездорожья.

Новое медицинское оборудование поступило в воинские части, дислоцированные в Челябинской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Саратовской и Оренбургской областях.