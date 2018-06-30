«Газпром» в 2017 году газифицировал 207 российских населённых пунктов

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Импортозамещение

«Газпром» занимает передовые позиции в российском топливно-энергетическом комплексе по импортозамещению. В 2017 году было подписано и актуализировано 17 соглашений целевого сотрудничества с производителями импортозамещающей продукции. Доля отечественных материально-технических ресурсов в закупках «Газпрома» в 2017 году составила 99,4%.

Трубы для своих объектов компания закупает только у российских производителей. Во многом благодаря заказам «Газпрома» мощности отечественных производителей труб с 2000 года выросли с 9 до 23 млн тонн в год. Доля высокотехнологичной продукции в отрасли превышает 60%. Производители труб в России находятся на самом высоком уровне качества продукции.

Добыча

В 2017 году добыча газа предприятиями группы «Газпром» увеличилась по сравнению с 2016 годом на 52 млрд кубометров, или на 12,4%. Всего был добыт 471 млрд кубометров природного газа.

Добыча жидких углеводородов «Газпромом» в 2017 году выросла на 2 млн тонн к цифре годовой давности. Она составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти увеличена до 41 млн тонн в год.

Поставки

В 2017 году «Газпром» увеличил поставки газа российским абонентам до 229, 9 млрд кубометров, это на 7% выше уровня 2016 года. Компания — крупнейший поставщик природного газа на российском рынке. Основные покупатели — население, коммунальные организации, электрогенерирующие компании.

Газификация

Приоритетный социально ориентированный проект «Газпрома» — это программа газификации регионов. В 2017 году завершено строительство 121 межпоселкового газопровода общей протяжённостью 1 748 км. В 32 субъектах РФ обеспечена подача газа в 207 населённых пунктов. Были газифицированы почти 52 тыс. домовладений. К концу 2017 года уровень газификации по России достиг 68,1%, в том числе в городах — 71,4%, в сельской местности — 58,7%.