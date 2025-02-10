Достижения российской промышленности в 2024 году

В 2024 г. промышленность России продолжила поступательное развитие, причём темпы прироста в обрабатывающей промышленности второй год подряд превышают 8% (последний раз такое было в середине 2000-х гг.). По традиции, рассмотрим часть интересных достижений в контексте объёмов производства.

Все данные предварительные, и после уточнения многие из них подрастут. Крым учтён с 2014 г., показатели 4 новых регионов пока не учитываются.

ТЭК

Добыча коксующегося угля в 2024 г. составила 110 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2022 г. перекрыто на 2,2%.

Выработка электроэнергии в 2024 г. составила 1209 млрд кВт*ч — это очередной исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 2,4%. В том числе:

ТЭС показали максимум с 1992 г. — 773 млрд кВт*ч (рекорд 1990 г. — 797 млрд кВт*ч);

АЭС показали пятый результат в истории — 216 млрд кВт*ч (рекорд 2022 г. — 224 млрд кВт*ч);

ГЭС показали третий результат в истории — 212 млрд кВт*ч (рекорд 2021 г. — 216 млрд кВт*ч).

Химическая промышленность

Производство серной кислоты в 2024 г. составило 15,94 млн т — седьмой год подряд обновив исторический максимум (+2,8% к 2023 г.).

Производство каустической соды в 2024 г. составило 1,33 млн т — это лучший результат с 1994 г.; рекорд РСФСР — 2,41 млн т в 1988 г.

Производство аммиака в 2024 г. составило 18,2 млн т — это четвёртый результат в истории, уступающий только пику 2019-2021 гг. (рекорд — 19,9 млн т в 2021 г.)

Производство минеральных удобрений в 2024 г. составило 28,3 млн т действующего вещества — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 6,9%. В том числе:

выпуск азотных удобрений составил 12,42 млн т — это чуть ниже исторического максимума предыдущего года (12,47 млн т);

выпуск калийных удобрений составил 11,45 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 6,9%;

выпуск фосфорных удобрений составил 4,39 млн т — это лучший результат с 1991 г. (рекорд — 5,07 млн т в 1988 г.).

Производство этилена в 2024 г. составило 4,59 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 3,5%.

Производство пластмасс в 2024 г. составило 10,91 млн т — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2021 г. (11,14 млн т). В том числе рекордного уровня достиг выпуск полиэтилена — 3,59 млн т (+1,5% к пику 2023 г.) и полистирола — 0,61 млн т (+2,7% к пику 2021 г.).

Производство лакокрасочных материалов в 2024 г. составило 2244 тыс. т — это лучший результат с 1991 г., близкий к рекордным показателям конца 1980-х годов.

Производство химических средств защиты растений в 2024 г. составило 206 тыс. т — рост зафиксирован шестой год подряд, за это время выпуск почти удвоился. Что касается места в истории, то это однозначно лучший результат с начала 1990-х годов: тогда статистика велась по действующему веществу, а применение коэффициентов начала 2010-х гг. (30-40%) выводит нас на показатель 1991-1992 гг.

Лесопромышленный комплекс

Производство древесно-стружечных плит в 2024 г. составило 11,72 млн куб. м — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 15%. В условных кубометрах, в которых вёлся базовый учёт до 2010 г., рост ещё больше — на 20% (до 13,9 млн).

Производство древесно-волокнистых плит в 2024 г. повторило исторический рекорд 2021 г. — 534 млн кв. м. В условных квадратных метрах, в которых вёлся базовый учёт до 2010 г., показан второй результат в истории (712 млн против 739 в 2021 г.).

Производство бумаги и картона в 2024 г. составило 10,66 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 2,4%.

Стройматериалы

Производство цемента в 2024 г. составило 65,1 млн т — после распада СССР больше был выпуск только в 2013-14 гг. (до 69 млн т), рост идёт четвёртый год подряд; рекорд РСФСР — 84,5 млн т в 1989 г.

Производства гипса составило 4,5 млн т — это третий результат в истории, уступающий только пикам 2018 и 2021 гг. (рекорд 2018 г. — 5,49 млн т).

Производство термополированного стекла в 2024 г. составило 164 млн кв. м — это четвёртый результат в истории после показателей 2013, 2014 и 2022 гг. (рекорд — 178 млн кв. м) и превышает пиковый выпуск оконного стекла в РСФСР (156 млн кв. м в 1986 г., категорию упразднили в 2009 г.).

Производство керамической плитки для пола в 2024 г. составило 105 млн кв. м — это повторение третьего в истории показателя 2019 г. (рекорд 2022 г. — 109 млн кв. м).

Машиностроение

Производство подшипников в 2023 г. составило 61,7 млн штук — это лучший результат с 2014 г., рост идёт четвёртый год подряд.

Производство металлорежущих станков в 2024 г. составило 11,4 тыс. штук — это чуть меньше зафиксированного в предыдущем году лучшего результата с 1997 г., однако после уточнения данные значительно увеличиваются (в 2022 г. — на 1 тысячу штук, в 2023 г. — более чем на 2 тысячи), поэтому с большой вероятностью речь идёт о 29-летнем максимуме.

Производство магистральных тепловозов в 2024 г. составило 281 секцию — это чуть ниже исторического рекорда 2019 г. (283 секции). Кроме того, выпущен 291 маневровый и промышленный тепловоз, что также близко к рекордным показателям (во всяком случае, российского периода).

Производство грузовых вагонов в 2024 г. составило 74,9 тыс. штук — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2019 г. (79,7 тыс. штук, подробнее здесь ).

Производство пассажирских вагонов в 2024 г. составило 1651 штуку — это пятый результат в истории после показателей 2008, 2020, 2007 и 2023 гг. (рекорд — 2143 штуки).

Производство грузовых автомобилей в 2024 г. составило 194 тыс. штук — это лучший результат с 2014 г.

Легкая промышленность

Производство тканей из химических волокон в 2024 г. составило 674 млн кв. м — это лучший результат с 1993 г., рост пятый год подряд; рекорд РСФСР — 1084 млн кв. м в 1989 г.

Производство трикотажных изделий в 2024 г. составило 244 млн штук — это лучший результат с 1994 г., рост шестой год подряд.

Производство обуви всех видов в 2024 г. составило 144 млн пар — это лучший результат с 1994 г., рост четвёртый год подряд.

Пищевая промышленность

Производство колбасных изделий в 2024 г. составило 2,52 млн т — это новый исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 1,6%. Номинально 2024 г. чуть уступает 2012 г. (2,53 млн т), однако текущий ряд данных (с 2017 г.) почти на 10% меньше прежнего (часть продукции стала учитываться в другой категории).

Производство сливочного масла в 2023 г. составило 331 тыс. т — это выше уровня 1996 г. и немного уступает прошлогоднему показателю (336 тыс. т), но после уточнения должно его превзойти (в прошлом году прибавка составила 12 тыс. т).

Производство сыров (без сырных продуктов) в 2024 г. составило 841 тыс. т — это очередной исторический максимум (+5,1% к 2023 г.), рост одиннадцатый год подряд.

Производство растительных масел в 2024 г. составило 10,41 млн т — это очередной исторический максимум (+6,9% к 2023 г.), за последние 8 лет производство удвоилось.

Производство муки в 2024 г. составило 9,93 млн т — это практически соответствует лучшему за последние 12 лет показателю 2015 г.; рекорд РСФСР — 26,7 млн т в 1972 г.

Производство круп в 2024 г. составило 1,91 млн т — это лучший результат с 1993 г., рост пятый год подряд; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство кондитерских изделий в 2024 г. составило 4,32 млн т — это новый исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 3,9%.

Производство комбикормов в 2024 г. составило 36,4 млн т — это чуть ниже показателя 1991 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство достигало 41 млн т.

Показатели приведены на основе публикаций Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial ), базы данных ЕМИСС (оперативные , уточнённые ) и архивных статистических сборников (многие можно найти здесь ).

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