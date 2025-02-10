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nabludatel71 10 февраля 2025, 16:06 303 Производство

Достижения российской промышленности в 2024 году

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В 2024 г. промышленность России продолжила поступательное развитие, причём темпы прироста в обрабатывающей промышленности второй год подряд превышают 8% (последний раз такое было в середине 2000-х гг.). По традиции, рассмотрим часть интересных достижений в контексте объёмов производства.

Все данные предварительные, и после уточнения многие из них подрастут. Крым учтён с 2014 г., показатели 4 новых регионов пока не учитываются.

ТЭК

Добыча коксующегося угля в 2024 г. составила 110 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2022 г. перекрыто на 2,2%.

Выработка электроэнергии в 2024 г. составила 1209 млрд кВт*ч — это очередной исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 2,4%. В том числе:

  • ТЭС показали максимум с 1992 г. — 773 млрд кВт*ч (рекорд 1990 г. — 797 млрд кВт*ч);
  • АЭС показали пятый результат в истории — 216 млрд кВт*ч (рекорд 2022 г. — 224 млрд кВт*ч);
  • ГЭС показали третий результат в истории — 212 млрд кВт*ч (рекорд 2021 г. — 216 млрд кВт*ч).

Химическая промышленность

Производство серной кислоты в 2024 г. составило 15,94 млн т — седьмой год подряд обновив исторический максимум (+2,8% к 2023 г.).

Производство каустической соды в 2024 г. составило 1,33 млн т — это лучший результат с 1994 г.; рекорд РСФСР — 2,41 млн т в 1988 г.

Производство аммиака в 2024 г. составило 18,2 млн т — это четвёртый результат в истории, уступающий только пику 2019-2021 гг. (рекорд — 19,9 млн т в 2021 г.)

Производство минеральных удобрений в 2024 г. составило 28,3 млн т действующего вещества — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 6,9%. В том числе:

  • выпуск азотных удобрений составил 12,42 млн т — это чуть ниже исторического максимума предыдущего года (12,47 млн т);
  • выпуск калийных удобрений составил 11,45 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 6,9%;
  • выпуск фосфорных удобрений составил 4,39 млн т — это лучший результат с 1991 г. (рекорд — 5,07 млн т в 1988 г.).

Производство этилена в 2024 г. составило 4,59 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 3,5%.

Производство пластмасс в 2024 г. составило 10,91 млн т — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2021 г. (11,14 млн т). В том числе рекордного уровня достиг выпуск полиэтилена — 3,59 млн т (+1,5% к пику 2023 г.) и полистирола — 0,61 млн т (+2,7% к пику 2021 г.).

Производство лакокрасочных материалов в 2024 г. составило 2244 тыс. т — это лучший результат с 1991 г., близкий к рекордным показателям конца 1980-х годов.

Производство химических средств защиты растений в 2024 г. составило 206 тыс. т — рост зафиксирован шестой год подряд, за это время выпуск почти удвоился. Что касается места в истории, то это однозначно лучший результат с начала 1990-х годов: тогда статистика велась по действующему веществу, а применение коэффициентов начала 2010-х гг. (30-40%) выводит нас на показатель 1991-1992 гг.

Лесопромышленный комплекс

Производство древесно-стружечных плит в 2024 г. составило 11,72 млн куб. м — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 15%. В условных кубометрах, в которых вёлся базовый учёт до 2010 г., рост ещё больше — на 20% (до 13,9 млн).

Производство древесно-волокнистых плит в 2024 г. повторило исторический рекорд 2021 г. — 534 млн кв. м. В условных квадратных метрах, в которых вёлся базовый учёт до 2010 г., показан второй результат в истории (712 млн против 739 в 2021 г.).

Производство бумаги и картона в 2024 г. составило 10,66 млн т — это новый исторический максимум, прежнее достижение 2021 г. перекрыто на 2,4%.

Стройматериалы

Производство цемента в 2024 г. составило 65,1 млн т — после распада СССР больше был выпуск только в 2013-14 гг. (до 69 млн т), рост идёт четвёртый год подряд; рекорд РСФСР — 84,5 млн т в 1989 г.

Производства гипса составило 4,5 млн т — это третий результат в истории, уступающий только пикам 2018 и 2021 гг. (рекорд 2018 г. — 5,49 млн т).

Производство термополированного стекла в 2024 г. составило 164 млн кв. м — это четвёртый результат в истории после показателей 2013, 2014 и 2022 гг. (рекорд — 178 млн кв. м) и превышает пиковый выпуск оконного стекла в РСФСР (156 млн кв. м в 1986 г., категорию упразднили в 2009 г.).

Производство керамической плитки для пола в 2024 г. составило 105 млн кв. м — это повторение третьего в истории показателя 2019 г. (рекорд 2022 г. — 109 млн кв. м).

Машиностроение

Производство подшипников в 2023 г. составило 61,7 млн штук — это лучший результат с 2014 г., рост идёт четвёртый год подряд.

Производство металлорежущих станков в 2024 г. составило 11,4 тыс. штук — это чуть меньше зафиксированного в предыдущем году лучшего результата с 1997 г., однако после уточнения данные значительно увеличиваются (в 2022 г. — на 1 тысячу штук, в 2023 г. — более чем на 2 тысячи), поэтому с большой вероятностью речь идёт о 29-летнем максимуме.

Производство магистральных тепловозов в 2024 г. составило 281 секцию — это чуть ниже исторического рекорда 2019 г. (283 секции). Кроме того, выпущен 291 маневровый и промышленный тепловоз, что также близко к рекордным показателям (во всяком случае, российского периода).

Производство грузовых вагонов в 2024 г. составило 74,9 тыс. штук — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2019 г. (79,7 тыс. штук, подробнее здесь).

Производство пассажирских вагонов в 2024 г. составило 1651 штуку — это пятый результат в истории после показателей 2008, 2020, 2007 и 2023 гг. (рекорд — 2143 штуки).

Производство грузовых автомобилей в 2024 г. составило 194 тыс. штук — это лучший результат с 2014 г.

Легкая промышленность

Производство тканей из химических волокон в 2024 г. составило 674 млн кв. м — это лучший результат с 1993 г., рост пятый год подряд; рекорд РСФСР — 1084 млн кв. м в 1989 г.

Производство трикотажных изделий в 2024 г. составило 244 млн штук — это лучший результат с 1994 г., рост шестой год подряд.

Производство обуви всех видов в 2024 г. составило 144 млн пар — это лучший результат с 1994 г., рост четвёртый год подряд.

Пищевая промышленность

Производство колбасных изделий в 2024 г. составило 2,52 млн т — это новый исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 1,6%. Номинально 2024 г. чуть уступает 2012 г. (2,53 млн т), однако текущий ряд данных (с 2017 г.) почти на 10% меньше прежнего (часть продукции стала учитываться в другой категории).

Производство сливочного масла в 2023 г. составило 331 тыс. т — это выше уровня 1996 г. и немного уступает прошлогоднему показателю (336 тыс. т), но после уточнения должно его превзойти (в прошлом году прибавка составила 12 тыс. т).

Производство сыров (без сырных продуктов) в 2024 г. составило 841 тыс. т — это очередной исторический максимум (+5,1% к 2023 г.), рост одиннадцатый год подряд.

Производство растительных масел в 2024 г. составило 10,41 млн т — это очередной исторический максимум (+6,9% к 2023 г.), за последние 8 лет производство удвоилось.

Производство муки в 2024 г. составило 9,93 млн т — это практически соответствует лучшему за последние 12 лет показателю 2015 г.; рекорд РСФСР — 26,7 млн т в 1972 г.

Производство круп в 2024 г. составило 1,91 млн т — это лучший результат с 1993 г., рост пятый год подряд; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство кондитерских изделий в 2024 г. составило 4,32 млн т — это новый исторический максимум, достижение 2023 г. перекрыто на 3,9%.

Производство комбикормов в 2024 г. составило 36,4 млн т — это чуть ниже показателя 1991 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство достигало 41 млн т.

Показатели приведены на основе публикаций Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), базы данных ЕМИСС (оперативные, уточнённые) и архивных статистических сборников (многие можно найти здесь).

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статистика, промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, ЛПК, стройматериалы, ТЭК
  • Clausson Clausson
    10.02.2517:56:07

    Кокс — новое месторождение, рекорды, в том числе экспортные будут продолжаться.

    Серная кислота, сода (странно что еще не отмечен метиловый и этиловый спирт!) — результат войны, потом еще будет пополнение складов, так что не быстро иссякнут темпы рынка.

    Удобрения — прямой результат самоуничтожительных санкций в Европе. Туда им и дорога!

    По пластмассам результат капиталовложений осуществленных ранее. Наращивание производственных мощностей. Теперь можем делать сами, то что раньше покупали в Европе и Китае.

    Химические средства защиты — опять же санкции, хотя частично импортозамещение тут началось до войны, но Санкции всё ускорили. Привет Басф, Монсанто и прочие компании!

    Лакокраска — опять же привет санкциям, спасибо европейцам, что бросили свои мощности, которые мы теперь нарастили. Но появились и собственные новые высокотехнологичные компании.

    Лесопромышленный комплекс — целиком санкции и чуть-чуть война (как минимум в части метилцеллюлозы) Финны, большое вам благодарим и горите теперь в аду НАТО.

    Машиностроение — молодцы, но хотим еще большего. И кстати по грузовым вагонам рекорд всего СССР, если память не изменяет это 72 тыс штук. И большую часть из этих 72 тысяч делала Украина. По части вагонов мы сделали ОГРОМНЫЙ рывок со времен СССР.

    Легкой промышленности явно требуется комплексная федеральная программа, как это было сделано в сельском хозяйстве. Делают, конечно, что могут, но тут нужен прорыв, рывок, революция. Это важная отрасль, вечно находящаяся на задворках государственного внимания.

    Стройматериалы — отрасль которой уже можно гордиться. Дом сегодня можно построить на 100% из собственных материалов и комплектующих. Есть спрос — будут еще рекорды, стройка в целом не тормозит и серьезного кризиса не намечается, тем более впереди послевоенное восстановление, а так же много других федеральных программ включая ВСМ которая потребует миллионы тонн цемента, миллионы кубометров бетона и т. д.

    Ну, а с пищевой у нас и так все хорошо благодаря уже более чем 10 летним санкциям. Есть сельское хозяйство, потихоньку будем наращивать и пищевку. Есть там деньги и в науку и технологии переработки. Да и машиностроению на импортозамещение бывшего западного оборудования еще работать и работать. Реверсинжиниринг там не особо сложный, главное идти вперед.

    Какой вывод? В очередной раз скажем Слава санкциям! И браво нам, что не упускаем открывающиеся возможности.

    #1296702
    • Нет аватара nabludatel71
      10.02.2519:05:05

      О господи, прежде чем шпарить такие выводы, нелишне было бы изучить вопрос (хотя бы посмотреть статистику по годам).

      Коксующийся уголь — да, можно так сказать. Спрос в АТР драйвер всему, а там уж кто удобнее и дешевле предложит.

      Серная кислота — это удобрения и прочая химия. Написано же, что рост седьмой год подряд, и прибавляем мы по несколько сот тысяч тонн ежегодно. Кислотой, вроде, мы пока не заливаем противника)

      Удобрения. Причём тут Европа? Мы были и остаёмся крупнейшим в мире экспортёром удобрений, Европа для нас один из рынков, причём не самый главный, поставки туда сейчас примерно такие же, как и до СВО, а сами они как экспортёр на мировом рынке не слишком заметны были, чтобы своим спадом на что-то повлиять.

      Пластмассы. Постепенный планомерный процесс. Импорт пластмасс снизился, но он и не был определяющим, составляя где-то 20-25% от производства; ушли в первую очередь пластики, которые использовались на производственных площадках западных брендов (автопром, бытовая техника и т. д.).

      Средства защиты растений. Опять же, постепенный процесс. За последние 3 года прибавили 25 тыс. т, за предыдущие — 80, и причём тут санкции? Лакокраска примерно так же.

      Ну, а про ЛПК вообще смешно. Здесь нет пиломатериалов и фанеры, т.к. по ним мы заметно просели в связи с потерей европейского рынка. И если по пиломатериалам в Европу шло меньше 20% экспорта, и это удалось частично компенсировать ростом на развивающиеся рынки, то по фанере доля Европы была 50% плюс США ещё 10-15%, а альтернативных рынков просто нет, т.к. все наши новые мощности создавались по качественному продукту, востребованному на Западе, в Азии потребляют дешёвую местную фанеру (из шореи, эвкалипта и пр.).

      Успехи в древесных плитах — это заслуга внутреннего рынка, доля экспорта у нас была небольшая, а сам экспорт направлен в основном в СНГ, где спрос растёт, а нша логистика лучше, чем у любого конкурента.

      ЦБП испытала заминку в 2022 г. из-за закрытия рынка ЕС, но потом пошла дальше. Опять же, внутренний рынок здесь ключевой (80% производства), а в экспорте частично компенсировались Китаем.

      #1296706
  • Clausson Clausson
    10.02.2522:07:06

    Вряд ли здесь есть достаточные основания взывать к Господу. А вот знания цепочек создания продукта приветствуются.

    Кислотой, вроде, мы пока не заливаем противника

    Ну как сказать. Можно например сказать, что, тот кто может себе позволить заливаться серной кислотой, тот может себе позволить выиграть войну.

    Давайте глянем на цепочки:

    — этиловый спирт (можно и иначе без него получать этилен из нефти) — этилен — окись этилена — этиленгликоль + нитрирование = этиленгликольдинитрат (ЭГДН) то есть что? Правильно взрывчатка для детонаторов, очень нужная знаете ли на войне вещь. Хотя этиловым спиртом мы противника вроде как и не заливаем, но без этилена никуда. )))

    Другая цепочка продукции ведет от этила к ацетальдегиду и пентаэритриттетранитрату (ТЭН) это тоже взрывчатка. А еще есть очень нужная взрывчатка этилнитрат — эта очень хороша в смеси с вполне мирным удобрением аммиачной селитрой (много аммиака надо).

    Или вот если этиловый спирт перегнать с серной кислотой то мы получаем диэтиловый эфир, которого нам катастрофически не хватало во времена ВОВ для производства чего? Порохов. Тех самых порохов из-за которых мы сильно уступали фашистам в плотности артиллерийского огня аж до конца 1943 года.

    Уточняю, без серной кислоты нет пороха. А если нет пороха, то что? Правильно дефицит снарядов на передовой. И вот как раз дефицит серной кислоты и этилового спирта приводит к тому что ВСЁ нахрен НАТО плюс еще 40 суперразвитых стран не могут обеспечить Украину нужным ИМ количеством снарядов. А мы их в производстве как раз уделываем в разы. Или вы думали, что просто они не хотят дать снаряды Украины, или у них на это денег нет?

    ЭТИЛЕН и Серная кислота эта сладкая парочка многое решает в исходе любой войны с конца 19 века по сегодняшний день.

    Так что да, тот кто может себе позволить заливаться серной кислотой, тот может себе позволить выиграть войну.

    Коксующийся уголь… Спрос в АТР драйвер всему…

    Надо немного понимать этот рынок. Кокс ресурс ценный и ограниченный, возить сложно и выигрывает тот у кого меньше перевалок. Были времена когда мы его импортировали.

    Тут работает проста рыночная логика если где-то вдруг возник дефицит, то потоки товара дефицитного ресурса обязательно вызовут дефицит и в другом месте.

    И нет, рост спроса в АТР нет никакого? С чего бы вдруг? Выплавка стали в самом Китае как минимум не растет, в целом мире стагнирует. Ключевое слово реэкспорт, в том числе по серым схемам. Не хотите брать напрямую, будете брать накривую. Эта же логика работает и в части удобрений.

    Удобрения. Причём тут Европа? Мы были и остаёмся крупнейшим в мире экспортёром удобрений, Европа для нас один из рынков, причём не самый главный

    Да, та же самая логика. Крупнейший производитель и потребитель удобрений в лице ЕС оказался без собственного производства, берет он удобрения в России или не берет, это вообще без разницы. мы не продаем, но он то где-то покупает. И у кого именно вообще без разницы, так как дисбаланс рынка уже возник и возник он из-за отказа ЕС брать наш газ. То есть санкций. Лишних мощностей в мире нет. Если где-то убыло, то где-то прибыло. Вроде как не сложно понять?

    Средства защиты растений. Опять же, постепенный процесс.

    Осталось осознать термин «постепенный» и придти к консенсусу что же он означает.

    Был ли процесс ухода с российского рынка западных компаний «постепенным»?

    Можно ли сказать что рост производства в два раза, без локализованного производства иностранных компаний в два раза «постепенным»? На ваш вкус санкции тут не при чем, а происходящее «постепенно» — ваше право на оценку.

    Лакокраска примерно так же.

    Да, так же. От «в основном западное производство или локализованное производство в РФ», которое зачастую лишь по статистике «производство» а на самом деле разлив в тару. До 2224 тонн, лучшего результата за все время независимой России. Три года назад был 1 млн тонн, сейчас 2,2 млн тонн. «Примерно так же» на ваш вкус, рост в два с половиной раза за три года это «постепенно».

    Ну пусть так. Хотя и не очень аргументировано, но ваше право на мнение.

    #1296711
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