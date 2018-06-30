Калининградское предприятие «Корат» начало изготовление консервов из тунца для Евросоюза

Предприятие «Корат», которое занимается переработкой и хранением рыбной продукции, начинает поставку консервов в Евросоюз.

Это новое предприятие по переработке и хранению рыбной продукции, которое работает в Пионерском. Крупный инвестиционный проект с объемом вложений более 500 миллионов рублей реализовало ООО «Сервис Партнер» — резидент особой экономической зоны Калининградской области.

Годовая мощность завода в Пионерском по выпуску продукции составляет 30-40 миллионов банок. При этом в производстве используют и океаническую рыбу, и местное сырьё. Сейчас компания начинает экспорт консервов из тунца в Германию. Кроме того, «Корат» уже делает поставки в Белоруссию, Армению и регионы России.

В среднем ежегодно в Калининградской области производят от 170 до 210 миллионов условных банок рыбных консервов. Более трети всей этого вида продукции приходится на регион.

Часть мороженной и консервированной продукции поставляется в страны ЕАЭС, кроме того, такие товарные позиции как замороженное филе судака, трески и окуня поставляются на территорию ЕС.