«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» освоил выпуск бытовых счетчиков газа

Бесшумная работа прибора, компактность, возможность монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении — вот основные преимущества нового счетчика. Также к этому списку можно отнести высокую надежность из-за отсутствия движущихся частей. Питание осуществляется от литиевой батареи, обеспечивающей работу счетчика на протяжении 12 лет с момента выпуска. Корпус изделия выполнен из цинко-алюминиевого сплава, благодаря чему у прибора небольшой вес — всего 0,5 кг.

Это первый счетчик газа струйного типа, предназначенный для измерения объема газа индивидуальными потребителями, выпускаемый на Арзамасском приборостроительном заводе. Основная нагрузка — 4-конфорочные плиты с духовкой.

В будущем на предприятии планируется расширение линейки данного типа счетчиков, рассчитанных на максимальное потребление газа до 4 куб.м/ч и 6 куб.м/ч.

— У АПЗ имеется большой опыт в разработке, производстве и реализации приборов учета энергоресурсов, — рассказывает начальник отдела маркетинга гражданской продукции Михаил Сурнин. — Сейчас мы осваиваем новый для нас сегмент — бытовой учет газа. Поскольку конкуренция в данном направлении достаточно высокая, необходимо быстро адаптироваться под меняющиеся тенденции рынка. Совместно с нашими партнерами — московской инжиниринговой компанией «Смартико» — мы прорабатываем вопрос об оснащении бытовых счетчиков газа радиомодулем на основе LoRaWan-технологии для использования СГБЭ в беспроводной системе диспетчеризации. Таким образом, мы сможем предложить нашим потребителям возможность дистанционного съема показаний как с приборов учета воды, так и с бытовых приборов учета газа. Это, несомненно, дает определенное преимущество нашей продукции в сравнении с другими производителями.

Кроме того, нами ведется активная работа по продвижению и реализации изделий и системы диспетчеризации, в которую эти приборы входят в качестве базовых расходомеров, на рынке Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан).