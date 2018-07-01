Летчики Черноморского флота стали летать более чем в полтора раза чаще

Суммарный налет пилотов авиации Черноморского флота в первом полугодии 2018 года более чем в полтора раза превысил аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

«Суммарный налет летчиков морской авиации Черноморского флота за первые шесть месяцев 2018 года превысил показатели прошлого года на 60% и составил более 2,2 тысяч часов», — говорится в сообщении.

В указанный период интенсивность полетов летчиков-черноморцев была очень высокой. Во многом это связано с несением боевого дежурства экипажами палубных вертолетов у берегов Сирии. Кроме того, пилоты ЧФ регулярно проводили тренировки по нанесению ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, постановке минных заграждений, десантированию, поиску подводных лодок условного противника, выполняли задачи по ведению воздушной разведки в интересах флота.

Морская авиация Черноморского флота ВМФ России с 2014 года базируется на аэродромах Саки и Гвардейское в Крыму, а также на палубах фрегатов. Имеет в своем составе фронтовые бомбардировщики Су-24 различных модификаций, штурмовики Су-25, самолеты-амфибии БЕ-2, легкие транспортные самолеты Ан-26 и вертолеты.