В России собрали три первых самолета «Байкал».⁠⁠ Никто ничего не замораживает

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В России собрали три первых самолета «Байкал» © cs15.pikabu.ru

«Продолжается работа по созданию лёгкого самолёта ЛМС-901 „Байкал“ как раз для нужд Дальнего Востока, севера нашей страны. Изготовлено три образца. На них выполнено 174 тестовых полета. По их результатам были сделаны замечания, разработчику самолета — НИЦ Жуковского — были даны рекомендации по улучшению характеристик. Доработанная машина проходит летные испытания» — рассказали в Минпромторге

При этом сейчас самолеты сейчас испытываются с импортными двигателями. Но уже готовы два опытных отечественных двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901.

Изначально планировалось начать выпуск самолета с импортным двигателем, но в 2022 году эти планы пришлось, по понятным причинам, корректировать, вот почему и было задержано начало серийногого производство самолета.

УЗГА планировал запустить серийное производство «Байкала» в 2024 году. Позже сроки сдвинули на 2026 год . Все снова из-за санкций. Наш мотор ВК-800 хотя и готов, но в любом случае ему нужен минимум год на сертификацию.

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