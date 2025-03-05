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rvk 05 марта 2025, 21:14 112929 Авиация

В России собрали три первых самолета «Байкал».⁠⁠ Никто ничего не замораживает

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Никаких планов по заморозке проекта нет. Любая другая информация ссылается на каких-то анонимов, и не имеет никакого подтверждения.

В России собрали три первых самолета «Байкал»В России собрали три первых самолета «Байкал» © cs15.pikabu.ru

«Продолжается работа по созданию лёгкого самолёта ЛМС-901 „Байкал“ как раз для нужд Дальнего Востока, севера нашей страны. Изготовлено три образца. На них выполнено 174 тестовых полета. По их результатам были сделаны замечания, разработчику самолета — НИЦ Жуковского — были даны рекомендации по улучшению характеристик. Доработанная машина проходит летные испытания» — рассказали в Минпромторге

При этом сейчас самолеты сейчас испытываются с импортными двигателями. Но уже готовы два опытных отечественных двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901.

Изначально планировалось начать выпуск самолета с импортным двигателем, но в 2022 году эти планы пришлось, по понятным причинам, корректировать, вот почему и было задержано начало серийногого производство самолета.

УЗГА планировал запустить серийное производство «Байкала» в 2024 году. Позже сроки сдвинули на 2026 год. Все снова из-за санкций. Наш мотор ВК-800 хотя и готов, но в любом случае ему нужен минимум год на сертификацию.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/23289687

  • rvk
  • 26
авиастроение, ВК-800, Байкал, лмс-901, Российское производство, Авиация, Импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.03.2521:39:59

    Да если бы и заморозили — не велика беда, на мой взгляд. Надо было сделать АН-2, только современный. А сделали какой-то другой самолёт, который может и вполне хороший, но только не такой, какой было нужно.

    Хотя, собрано всего три самолёта, проект можно переделать. Вот если бы их сотни выпустили, тогда да — переделывать было бы поздно.

    #1297874
    • Е.Юрий Е.Юрий
      06.03.2500:48:40

      Надо было сделать АН-2, только современный

      Для этих целей есть проект ТВС-2МС, Байкал полегче на тонну, где-то около Цесны.

      #1297878
      • Андрей Степанов Андрей Степанов
        06.03.2509:43:45

        Насколько помню он тоже с импортным двигателем. Если его импортозамещать, то ТВС по цене выйдет побольше чем Байкал.

        #1297899
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Тестовы Тестилка Тестовы Тестилка
          07.03.2506:13:21

          Короля Карла зовут на самом деле Чарлз и он не менял своё имя.

          Узбеки называют свою столицу Тошкент, а не Ташкент, а Пекин и вовсе произносится типа как Бейжин и так далее и тому подобное.

          Есть ещё куча претензий к произношению, будем учить языки или прекратим выёживаться?

          #1297955
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          07.03.2508:23:05

          Учи английский. Пригодится… Cessna.

          Учи русский. Пригодится в жизни.

          #1297958
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            07.03.2514:22:53

            Сказал немецкий дед, который помнит 45-ый в Берлине, своему правнуку.

            #1298004
    • Нет аватара vlTepes
      06.03.2512:52:43

      Да если бы и заморозили — не велика беда, на мой взгляд. Надо было сделать АН-2, только современный.

      Сделать современный АН-2 сейчас нельзя — авиационные нормы сертификации не позволят новый тип с 12 пассажирами для одного двигателя. Максимум — 9

      Вот и получается самолет поменьше как ЛМС-901

      #1297921
      • Нет аватара siberia2012
        07.03.2509:39:43

        Сделать современный АН-2 сейчас нельзя — авиационные нормы сертификации не позволят новый тип с 12 пассажирами для одного двигателя.

        значит надо менять нормы

        #1297964
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.03.2521:44:14

    Все снова из-за санкций. Наш мотор ВК-800 хотя и готов, но в любом случае ему нужен минимум год на сертификацию.

    Я числю это в списке положительных событий, а не отрицательных. Ведь если бы не санкции, то у нас так и не появилось бы ни ВК-800, ни других (ВК-650, ВК-1600).

    Так бы и ставили импорт, трясясь при этом, что поставки перекроют.

    Отредактировано: Badassgoliath~21:45 05.03.25
    #1297875
    • rvk rvk
      05.03.2522:35:06

      Ну разработка этих моторов, справедливости ради, началась все же до санкций

      #1297876
      • Badassgoliath Badassgoliath
        06.03.2505:26:05

        Ну разработка этих моторов, справедливости ради, началась все же до санкций

        Разработка-то началась до санкций. Но без ускоряюще-стимулирующего санкционного воздействия на некоторые сознания эта разработка так и шла бы ни шатко, ни валко.

        Я уже много раз говорил, что если есть доступный импорт, то ничего своего развиваться не будет.

        Отредактировано: Badassgoliath~05:34 06.03.25
        #1297885
    • Нет аватара exVHM.ru
      06.03.2505:22:24

      «Ведь если бы не санкции, то у нас так и не появилось бы ни ВК-800, ни других (ВК-650, ВК-1600)»    

      Очередной раз инфантильные рассуждения типа «если бы не голод — я бы не работал» проецируются на индустриальную политику страны… Вы тоже находите результаты деятельности Министерства промышленности и торговли неудовлетворительными?    

      ВК-800 мумукают более 20-ти лет…

      Отредактировано: exVHM.ru~06:31 06.03.25
      #1297884
      • Badassgoliath Badassgoliath
        06.03.2506:32:26

        рассуждения типа «если бы не голод — я бы не работал» проецируются на индустриальную политику страны… Вы правда такого плохого мнения о нашем правительстве?

        Вертолёту Ка-60 уже сто лет в обед, он уже в девяностые поднимался в воздух. На импортных движках. И только недавно таки обозначились перспективы. Потому что наконец-то свой двигатель появился. А этот вопрос был ясен сразу, что без отечественного двигателя вертолёт в госзакупках участвовать не сможет. Но всё так и тянулось. Это лишь один пример. А ведь таких примеров масса.

        Активное импортозамещение началось с усиления санкций 2014 года. До этого, кроме разговоров, ничего не происходило. Но, как показало усиление санкций 2022 года, это самое «активное импортозамещение» было всё-таки недостаточно активным, ибо импорта всё равно оставалась (и остаётся) масса. И правительство тут ни при чём, обычное дело — если дешевле купить, чем делать своё, то делать своё не будут, несмотря ни на какие постановления правительства. Ускоряющий пендель был придан именно санкциями 2022 года, когда наконец-то даже самому распоследнему ежу стало понятно, что благодушие в этом вопросе недопустимо.

        Отредактировано: Badassgoliath~06:38 06.03.25
        #1297887
        • Нет аватара exVHM.ru
          06.03.2512:24:52

          Вертолёту Ка-60 уже сто лет в обед,
          - ну видите как классно! а ВК-800 к нему тоже с 1998 года пилят… Зато пока своего нет — можно покупать из Европы/США или Китая… через «своих» по завышенным ценам )) НУ СВОЕГО ЖЕ НЕТ!!!

          Поинтересуйтесь на каких вертолетах летает Мантуров или Чемезов…

          Тут хороший пример: реактор для выпуска высокооктанового бензина

          или тут тоже хороший пример Кубаньжелдормаш

          видите, получается пока «своего нет» или пока свое можно не замечать/игнорировать — это ООЧЕНЬ выгодная история для некоторых аффилированных лиц…

          Ускоряющий пендель был придан именно санкциями 2022
          То есть — только «пендель» способен переломить ситуацию и то не всегда и не со всеми отраслями — и этим не надо гордится — это лишь индикатор коррупции.

          Хотя нет. Повод для гордости есть — у нас в стране имеются специалисты, инженеры, которые могут быстро разобраться и набрать компетенции почти во всем. Это правда. Нет только воли политической, которая бы этот потенциал реализовала сполна…

          Отредактировано: exVHM.ru~13:18 06.03.25
          #1297915
          • Нет аватара Siver63
            07.03.2509:36:06

            Нет только воли политической, которая бы этот потенциал реализовала сполна…

            Воля политическая есть, она практически реализуется в Федеральных целевых программах, но очень запутана.

            Для переноса массового производства двигателей с Украины, в частности, Климов построил огромное количество объектов цехов, корпусов, провел ОКР, НИР за счет средств Федерального бюджета.

            #1297963
        • Нет аватара exVHM.ru
          06.03.2512:30:19

          если дешевле купить, чем делать своё, то делать своё не будут, несмотря ни на какие постановления правительства

          до тех пор пока это не стратегически важный вопрос…

          Я работаю на предприятии которое выпускает специальные холодильные машины, которые установлены на объектах глубоко под землей или далеко ходят или глубоко ныряют… я знаю о чем говорю. Вы не представляете как много поставщиков МО РФ, в том числе «конкурентов» (поставлявшие типа «сделано в России» да еще и с приёмкой) попало в очень неприятные истории после 2022 года… Зато было оочень выгодно до этого…

          Отредактировано: exVHM.ru~12:33 06.03.25
          #1297916
        • Нет аватара Siver63
          07.03.2509:25:27

          И правительство тут ни при чём, обычное дело — если дешевле купить, чем делать своё, то делать своё не будут, несмотря ни на какие постановления правительства.

          Согласен, что свое должно быть дешевле при удовлетворительном качестве.

          НЕ согласен с нулевой ролью правительства.

          Правительство влияет на курс, высокий курс — дорогой импорт, свое дешевле.

          Правительство утверждает ФЦП, адресные программы и т. д., а это по существу беспроцентный кредит.

          Правительство поднимает ставку ЦБ, коммерческая деятельность затруднительна, работа по программам ФЦП в приоритете.

          #1297961
      • user78 user78
        06.03.2523:40:11

        exVHM.ru,

        ВК-800 мумукают более 20-ти лет…

        а ВК-800 к нему тоже с 1998 года пилят…

        Нет, не «более 20-ти лет» и не с 1998 года.

        .

        Вас вводит в заблуждение сходство в названиях двигателей. Был проект вертолётного турбовального двигателя ВК-800В от Климова. Сам проект был представлен в 98 году, но в черные 90-е финансирования на его разработку практически не было и проект заморозили. Вспомнили про него через 10 лет, в 2008, тогда же стартовали стендовые испытания климовского ВК-800 В. В 2018 попытались переделать этот вертолётный двигатель в самолётный (получил название ВК-800С), стартовали стендовые испытания. Испытания выявили у климовского ВК-800С ряд недостатков.

        Поэтому в 2020 году питерское двигателестроительное КБ, входящее в уральский УЗГА, начало разработку абсолютного нового собственного современного авиадвигателя, уже изначально самолётного турбовинтового ЕМ-610 (Екатеринбургские Моторы). Этот двигатель получился намного удачнее чем старый климовский ВК-800 В, спешно переделанный в ВК-800С. ЕМ-610 от УЗГА вышел легче, компактнее, мощнее, экономичнее и надёжнее климовского ВК-800С.

        Потом ЕМ-610 переименовали в ВК-800СМ. Но это не тот же двигатель, что ВК-800С, а совершенно разные двигатели.

        Вот цитата с авиафорума, сообщение от февраля 2022:

        Некоторая новая информация про двигатель. Оттуда. В виде вопросов и ответов:

        Чем ВК-800СМ отличается от ВК-800С?

        Это Климовский ВК-800С. Двигатели семейства ВК-800 (ВК-800СМ, ВК-800СП) разработки УЗГА отличаются по конструкции от Климовского ВК-800С примерно на 99, 99%. Размером чуть поменьше, чуть полегче и лошадей чуть побольше. Немного отличаются по силовой схеме. На самом деле изначально, после осознания неудачи с попыткой использовать Климовскую разработку, летом 2020 года на УЗГА была начата разработка нового своего двигателя с собственным именем ЕМ-610. Но вскоре, чтобы не пугать больших начальников, пришлось переименовать. Так что путаница еще долго будет. За потраченные государевы денежки то УЗГА в ответе. Климов же в этой схеме проходил просто как соисполнитель. Что смог, то и сделал. Ну не получилось. Бывает.

        Кто делает нынешний ВК-800СМ/СП? Где находится само КБ и кто вошел в коллектив? И что значило ЕМ-610?

        КБ — Обособленное подразделение АО «УЗГА» в СПб. Изначальная основа — коллектив ликвидированного в 2014 году PWRus (дочерняя компания PWC в СПб, берущая исток из совместного с Климовым PW-Климов). Ну и набрали еще толковых специалистов, да и совсем молодежь есть. Пока что около ста человек, но поиск активно продолжается. Основное производство, сборка и испытания на УЗГА в Екб.

        ЕМ -Екатеринбургские Моторы. «610» — это в самом начале просто сами сочинили линейку всяких разных двигателей по аналогии с «родными» праттовскими моторами. Турбовинтовым досталась «шестисотая» нумерация.

        Не получится в итоге так, что проще и быстрее будет сделать ТВД на основе созданного к тому времени ВК-650 В? Тем более, что именно его прочат в качестве основы для гибридной СУ.

        Не получится. Во-первых ВК-650 В еще тоже нет. Во-вторых это совсем другая размерность. Для ЛМС-901 нужен двигатель с взлетной мощностью под 900 л.с. А все эти гибридные фантазии — просто освоение бюджета.

        У Климова не будет претензий к названию двигателя?

        Полагаю не будет. Они же продали УЗГА свой проект ВК-800С, а новые двигатели это же его «глубокая модификация».

        Вы говорили, что ГГ может встать на стенд примерно к концу 2021 года — еще не встал?

        К сожалению не случилось. С кооперантами просто беда. Рассчитываем на март 2022.

        Так что никакие не 20 лет разрабатывают двигатель для наших новых самолётов ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и УТС-800, а менее 5 лет. Сроки создания двигателя ВК-800СМ такие же рекордные как и у ВК-650 В.

        Отредактировано: user78~23:47 06.03.25
        #1297951
        • Нет аватара exVHM.ru
          07.03.2508:40:53

          Так что никакие не 20 лет разрабатывают двигатель для наших новых самолётов ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и УТС-800, а менее 5 лет. Сроки создания двигателя ВК-800СМ такие же рекордные как и у ВК-650 В.

          То есть РЕАЛЬНЫЕ шаги НАЧАЛИ предпринимать с 2018-2019 года? То есть то самое импортозамещение игнорировали до последнего    . Даже если ссылаться на Райхлинский двигатель Red — неужели кто-то верил в перспективы производства в России? Неужели забыли про заблокированную сделку о покупке Opel в 2011? Почему же так?

          Мы реально расписываемся в том что чиновники и функционеры преследуют СВОИ интересы вплоть до последнего ПЕНДЕЛЯ… и гордимся этим?

          Отредактировано: exVHM.ru~09:32 07.03.25
          #1297959
    • Нет аватара mikr
      06.03.2515:55:58

      Badassgoliath 05.03.25 21:44:14

      Я числю это в списке положительных событий, а не отрицательных. Ведь если бы не санкции, то у нас так и не появилось бы ни ВК-800, ни других (ВК-650, ВК-1600). Так бы и ставили импорт, трясясь при этом, что поставки перекроют.

      Во-первых, ничего положительного в таких рассуждениях нет. Если Россия не в состоянии заранее предвидеть очевидные последствия своей технологической зависимости от конкурентов, и начинает шевелиться только после хорошего пинка под зад, то это — явный признак неадекватности российской экономики.

      -

      Во-вторых, ВК-800 (ВК-650, ВК-1600) пока еще не появились. Печальный опыт последних десятилетий подсказывает, что заранее анонсированные авиадвигатели реализуются крайне медленно. Поэтому говорить об их появлении можно будет только тогда, когда они появятся в расписании Аэрофлота и перевезут хотя бы одного коммерческого пассажира.

      #1297933
  • Нет аватара Sweet
    06.03.2501:18:20

    У нас самолет с одним двигателем не может покидать зону полета своего аэродрома и перевозить пассажиров, куда они там летать собрались на дальнем востоке на этом самолете???

    #1297880
    • Нет аватара Azimut99
      06.03.2504:02:03

      Прежде чем писать такое нужно хотя бы немного иметь представление.

      Самолётам с одним мотором разрешено летать с не более, чем 9 пассажирами.

      Отредактировано: Azimut99~06:57 06.03.25
      #1297883
  • Krutenn Krutenn
    06.03.2510:01:04

    Новости респект. Самая главная часть здесь это готовый ВК800 (степень готовности). Дай бог в этом году реально полетит.

    Плюс ВК800 и ВК650 каждый не для одного летательного аппарата.

    #1297900
    • user78 user78
      06.03.2523:45:34

      Плюс ВК800 и ВК650 каждый не для одного летательного аппарата.

      Именно так.

      ВК-650 В будет использоваться для вертолётов Ми-34М1, Ансат-М, Ка-226.54М и, возможно, в самолётной версии для грузового БПЛА/СУВП «Партизан».

      ВК-800СМ будет использоваться для самолётов ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей», УТС-800, а также для тяжелых ударных БПЛА «Гелиос» и «Альтиус"

      Итого эти два новейших российских двигателя будут использоваться на 3 моделях вертолётов, 3 моделях самолётов и 3 моделях тяжелых БПЛА — суммарно 9 летательных аппаратов!

      Серия будет очень крупной, а значит более дешевое и технологичное производство, выше надёжность, больше доступность деталей и обслуживания.

      #1297952
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