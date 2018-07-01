Строительство М11: обход Солнечногорска и Клина, 29 июня 2018 года

Все фотографии сделаны на закате, рассвете и ночью.

Сразу после работающего ПВП на 58 км, на пересечении с М10 «Россия», ведётся строительство Пешковской развязки. На ней единственное место, где по одной из полос нельзя проехать по основному ходу нового участка. Там ещё ведутся работы по обустройству деформационных швов.





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На развязке строят новые съезды. Некоторые из них уже в асфальте и с отбойными ограждениями. Некоторые только готовят к асфальтированию. На фото выезд с М10 на М11 из Химок в сторону области.

На Пешковской развязке пришлось перестроить существующий съезд с М11 на М10 при движении из Москвы в сторону области. Не совсем понятно, почему его сразу не построили по правильной траектории. Ему всего четыре года. Вместе со съездом пришлось перенести трансформаторную подстанцию. То, как переносили съезд, хорошо видно на фотографиях в предыдущий публикации .

Сложно сказать, насколько загруженной будет эта развязка. Но зато точно можно сказать, что классический «клевер» на большой поток автомобилей не рассчитан.

Сразу после Пешковской развязки находятся два пункта взимания платежей и мост через Первый Савельевский пруд. На фото справа первый разрыв в отбойном ограждении — это площадка у локальных очистных сооружений. Второй разрыв — это съезд к пункту взимания платежей в сторону Москвы. Это одно из немногих мест, где всё ещё нет разметки.





© mikhail.krivyy.com

Мост через Первый Савельевский пруд.





© mikhail.krivyy.com

Сразу за прудом дорога уходит на запад и пересекает железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Около трансформаторной подстанции нет отбойного ограждения. Это типичная ситуация для нового участка.

Путепровод на пересечении с дорогой Солнечногорск — Снопово. Почти все путепроводы над основных ходом автомагистрали примерно в таком состоянии. Проезд почти по всем открыт, но они ещё далеки от полной готовности.

На всем протяжении работают планировщики откосов, сажают траву и строят локальные очистные сооружения.

С локальным очистными сооружениями странная история. Такое впечатление, что очень торопились открыть участок автомагистрали в обход Солнечногорска и Клина к Чемпионату мира по футболу, и решили это делать без ЛОСов. Даже дорогу уже помыли. Но с открытием не сложилось и ЛОСы решили всё же достроить.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Обухово. Справа параллельно М11 идёт Обуховское шоссе, которое соединяет М10 «Россия» и Пятницкое шоссе.Генеральный подрядчик на этом участке — Трансстроймеханизация. ДСК «Автобан» здесь на субподряде. Здесь работают самосвалы, задействованные на строительстве третьего пускового комплекса ЦКАД, где «Автобан» является генеральным подрядчиком. Про него я расскажу чуть позже.

На пересечении с Пятницким шоссе находится пункт взимания платежей. У него несколько необычная схема. При выезде на М11 в сторону Москвы есть два варианта — по внутреннему «лепестку клевера» и по развернутому «лепестку клевера». Внутренний лепесток оставили для разворота технологического транспорта. Такая же схема применена при выезде на Пятницкое шоссе.





© mikhail.krivyy.com Эту семейку автор встретил в районе Покровки. Ему пришлось гнать их обратно в разрыв. К сожалению, было уже темно, нормальных фотографий не получилось сделать. Зато ему удалось снять видео .

Серебристые облака стали главным украшением этой поездки.





© mikhail.krivyy.com Вид с путепровода посёлок Чайковского — Щекино — Кузнецово в сторону Москвы.





© mikhail.krivyy.com Тот же путепровод, только вид в сторону Санкт-Петербурга.





© mikhail.krivyy.com Выезд к пункту взимания платежей на пересечении с А108 «Большое московское кольцо». Тут классический «полуклевер».





© mikhail.krivyy.com Вид от развязки в сторону Санкт-Петербурга. Там пришлось перестроить дорогу Василево — Селинское. Мне кажется, что в Новгородской или Тверской области с переустройством такой дороги не стали бы заморачиваться . Для обеих деревень это неосновной малоиспользуемый подъезд.





© mikhail.krivyy.com Чуть дальше находится путепровод на пресечении с дорогой Клин — Высоковск. Через телеобъектив с него уже виден конец обхода Солнечногорска и Клина с выходом на М10 «Россия» в районе Ямуги.





© mikhail.krivyy.com На всем протяжении дороги работают планировщики откосов. Их десятки.





© mikhail.krivyy.com

Фото сделано прямо с того места, где проходила железна дорога Клин — Высоковск. Она проходила в выемке, которую просто засыпали. Также на этом месте пришлось снести несколько дачных домов.

Вид в сторону Санкт-Петербурга с места пересечения с бывшей железной дорогой.





© mikhail.krivyy.com Путепровод на 97 км. Как видите, если бы дорогу открыли в июне, то съезд бы по нему не успели организовать. Тут даже насыпи ещё не готовы.





© mikhail.krivyy.com На развязке сделали широкий скоростной съезд, по которому планировали сделать двухсторонний двухполосный выезд с автомагистрали. Для этого пришлось бы разобрать отбойное ограждение по оси автомагистрали. Но планы поменялись.





© mikhail.krivyy.com Судя по тому, что сделали в Ямуге, тут ещё около месяца работ. Может быть, чуть меньше.

— Открытие участка автомагистрали М11 в обход Солнечногорска и Клина Московской области запланировано на июль-август 2018 года, — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе государственной компании «Автодор».





© mikhail.krivyy.com Пункт взимания платежей всего на 4 полосы. Что-то мне подсказывает, что тут могут быть пробки. Этот съезд должен был стать боковым, но до открытия участка с 97 до 149 км он будет расположен на основном ходу.

Вид от ПВП 97 км в сторону путепровода через М11.





© mikhail.krivyy.com

Вид в сторону Москвы.

В качестве анонса, вид в сторону Санкт-Петребурга. Это уже участок с 97 до 149 км.