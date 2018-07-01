Строительство М11: обход Солнечногорска и Клина, 29 июня 2018 года
Все фотографии сделаны на закате, рассвете и ночью.
Сразу после работающего ПВП на 58 км, на пересечении с М10 «Россия», ведётся строительство Пешковской развязки. На ней единственное место, где по одной из полос нельзя проехать по основному ходу нового участка. Там ещё ведутся работы по обустройству деформационных швов.
На развязке строят новые съезды. Некоторые из них уже в асфальте и с отбойными ограждениями. Некоторые только готовят к асфальтированию. На фото выезд с М10 на М11 из Химок в сторону области.
На Пешковской развязке пришлось перестроить существующий съезд с М11 на М10 при движении из Москвы в сторону области. Не совсем понятно, почему его сразу не построили по правильной траектории. Ему всего четыре года. Вместе со съездом пришлось перенести трансформаторную подстанцию. То, как переносили съезд, хорошо видно на фотографиях в предыдущий публикации.
Сложно сказать, насколько загруженной будет эта развязка. Но зато точно можно сказать, что классический «клевер» на большой поток автомобилей не рассчитан.
Сразу после Пешковской развязки находятся два пункта взимания платежей и мост через Первый Савельевский пруд. На фото справа первый разрыв в отбойном ограждении — это площадка у локальных очистных сооружений. Второй разрыв — это съезд к пункту взимания платежей в сторону Москвы. Это одно из немногих мест, где всё ещё нет разметки.
Мост через Первый Савельевский пруд.
Сразу за прудом дорога уходит на запад и пересекает железную дорогу Санкт-Петербург — Москва. Около трансформаторной подстанции нет отбойного ограждения. Это типичная ситуация для нового участка.
Путепровод на пересечении с дорогой Солнечногорск — Снопово. Почти все путепроводы над основных ходом автомагистрали примерно в таком состоянии. Проезд почти по всем открыт, но они ещё далеки от полной готовности.
На всем протяжении работают планировщики откосов, сажают траву и строят локальные очистные сооружения.
С локальным очистными сооружениями странная история. Такое впечатление, что очень торопились открыть участок автомагистрали в обход Солнечногорска и Клина к Чемпионату мира по футболу, и решили это делать без ЛОСов. Даже дорогу уже помыли. Но с открытием не сложилось и ЛОСы решили всё же достроить.
На пересечении с Пятницким шоссе находится пункт взимания платежей. У него несколько необычная схема. При выезде на М11 в сторону Москвы есть два варианта — по внутреннему «лепестку клевера» и по развернутому «лепестку клевера». Внутренний лепесток оставили для разворота технологического транспорта. Такая же схема применена при выезде на Пятницкое шоссе.
не стали бы заморачиваться. Для обеих деревень это неосновной малоиспользуемый подъезд.
Фото сделано прямо с того места, где проходила железна дорога Клин — Высоковск. Она проходила в выемке, которую просто засыпали. Также на этом месте пришлось снести несколько дачных домов.
— Открытие участка автомагистрали М11 в обход Солнечногорска и Клина Московской области запланировано на июль-август 2018 года, — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе государственной компании «Автодор».
Вид в сторону Москвы.
В качестве анонса, вид в сторону Санкт-Петребурга. Это уже участок с 97 до 149 км.
- Великоросс
- 01.07.201822:27
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