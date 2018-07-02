В Пензенской области модернизировали цех комбикормов

ГК «Дамате» запустила новое оборудование для своего комбикормового завода в Нижнем Ломове. Две действующие линии грануляции с плановой мощностью 25 тонн в час оснащены новой опцией — ввод цельной пшеницы. Новая система включает модуль обработки пшеницы, обеспечивающий ее полноценное обеззараживание. Нововведение уже позволило увеличить объемы производства кормов до 1000 тонн в сутки, значительно повысив их качество.

Оборудование было приобретено у голландской компании Van Aarsen — одного из крупнейших производителей оборудования для производства кормов для животных. Стоимость проекта составила 60 млн рублей.

Сегодня корм для индейки, выращиваемой в ГК «Дамате», на 10% состоит из цельного зерна, новое оборудование позволит увеличивать его долю на финишных фазах до 40%. Новый подход позволил заметно снизить себестоимость кормов для индейки за счет увеличения производительности участков дробления, смешивания и грануляции.

Введение цельного зерна в рацион индейки инициировали специалисты по выращиванию ГК «Дамате».

"Птицеводам всего мира хорошо известны преимущества использования цельной пшеницы при мясном откорме птицы разных видов, — подтвердил директор по производству ГК «Дамате», — Кроме экономической составляющей важнейшим положительным фактором является улучшение состояния здоровья и целостности желудочно-кишечного тракта индейки, а значит — лучшее усвоение питательных веществ корма".